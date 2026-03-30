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Serv Medical apresenta inovação em saúde no Web Summit Rio

A Serv Medical, healthtech global com sede em Singapura, participará do Web Summit Rio 2026. Com atuação em mais de 120 hospitais, a empresa aprese...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/03/2026 às 12h23
Serv Medical apresenta inovação em saúde no Web Summit Rio
Freepik

A Serv Medical, empresa global de tecnologia em saúde com sede em Singapura, foi selecionada para participar do programa GROWTH do Web Summit Rio 2026, uma das principais conferências de tecnologia do mundo. O programa reúne startups em estágio avançado de crescimento, com tração comprovada e potencial de escala internacional.

A participação marca um momento estratégico para a companhia, que vem acelerando sua presença no Brasil como hub para expansão na América Latina. Atualmente, a Serv Medical já atua em mais de 120 hospitais globalmente, oferecendo soluções digitais baseadas em inteligência artificial para otimização de fluxos clínicos, suporte à decisão médica e melhoria de desfechos em saúde.

O Brasil é visto como um mercado-chave dentro da estratégia global da empresa, tanto pela complexidade do sistema de saúde quanto pela oportunidade de ganho de eficiência por meio de tecnologia.

"Ser selecionado para o programa GROWTH do Web Summit Rio reforça o posicionamento da Serv Medical como uma empresa em escala global, com capacidade real de transformar a operação de hospitais por meio de tecnologia. O Brasil é um mercado prioritário para nós e representa o ponto de partida para nossa expansão na América Latina", afirma Arthur Schahin, Country Manager da Serv Medical no Brasil.

Com um portfólio que integra inteligência clínica, automação de processos e análise de dados em larga escala, a empresa se posiciona como parceira estratégica de hospitais e sistemas de saúde, indo além da digitalização tradicional.

A presença no Web Summit Rio também reforça o interesse da companhia em se conectar com investidores, parceiros estratégicos e instituições de saúde da região, ampliando sua atuação em mercados emergentes.

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