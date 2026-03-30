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Trilha de auditoria automatizada protege regras de negócios

Especialista da Abaccus avalia que, sem rastreabilidade estruturada, alterações indevidas em parâmetros críticos podem comprometer operação e estra...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/03/2026 às 11h53
Trilha de auditoria automatizada protege regras de negócios
Imagem de Freepik/ArthurHidden

Em ambientes corporativos cada vez mais digitalizados, as regras de negócio funcionam como o "motor invisível" das decisões. Elas determinam desde a concessão de crédito até a aprovação de benefícios, passando por políticas de preços e programas de incentivo. Quando essas regras sofrem alterações sem uma trilha de auditoria automatizada, o risco deixa de ser apenas operacional e passa a ser estratégico.

A ausência de rastreabilidade estruturada significa que uma simples modificação em parâmetros críticos pode ocorrer sem registro claro de autoria, data, justificativa ou histórico de versões. Nesse cenário, decisões continuam sendo executadas automaticamente, mas a lógica que as sustenta deixa de ser transparente.

Os resultados podem variar de inconsistências operacionais a perdas financeiras relevantes, além de exposição regulatória em setores altamente sensíveis, como serviços financeiros, seguros e telecomunicações.

Uma análise acadêmica desenvolvida por pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo destaca que a auditoria contínua de dados vem sendo desenvolvida como instrumento de automação do controle empresarial. A pesquisa mostra que, em ambientes corporativos dependentes de tecnologia, a automação da auditoria é necessária para identificar falhas sistêmicas e fortalecer os mecanismos internos de governança.

De acordo com Daniel Nakamura, CRO e cofundador da Abaccus, empresa especializada em soluções BRMS (Business Rules Management System), a falta de trilha de auditoria automatizada é um dos fatores que podem comprometer não apenas a operação, mas a estratégia corporativa.

"Estratégia só existe quando é transformada em regra executável. Quando o conselho decide alterar uma política de crédito ou um modelo de pricing, essa decisão precisa ser traduzida em regras que orientem o funcionamento dos sistemas da organização", afirma.

Segundo ele, muitas empresas ainda enxergam a trilha de auditoria como burocracia. "Na prática, ela funciona como infraestrutura de governança para decisões automatizadas. À medida que as empresas digitalizam processos e passam a tomar decisões por meio de sistemas, o que precisa ser governado não é apenas o dado, mas a lógica que transforma esse dado em decisão", avalia.

Importância da trilha de auditoria automatizada

Estudos reforçam a importância da automação acompanhada de mecanismos de controle. O levantamento "OTRS Spotlight: IT Service Management 2023" aponta que 78% das empresas brasileiras já investiram em automação de processos de negócios. No entanto, 26% ainda enfrentam dificuldades para utilizar plenamente essas soluções, em grande parte pela falta de conhecimento ou de infraestrutura adequada para governar as regras decisórias.

Isso mostra que, embora a digitalização avance, a governança sobre o que transforma dados em decisões ainda é um desafio. Uma trilha de auditoria bem estruturada permite responder rapidamente a perguntas críticas: qual regra foi alterada, quem autorizou a mudança e qual seria o impacto potencial dessa modificação. Em vez de atrasar a empresa, esse mecanismo pode acelerar a capacidade de evoluir regras com segurança, permitindo testar estratégias, ajustar políticas e inovar com maior controle.

O debate sobre governança corporativa reforça essa necessidade. Os Princípios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) destacam que estruturas de governança devem assegurar supervisão efetiva da gestão e mecanismos de monitoramento das atividades empresariais, garantindo transparência e responsabilidade nas decisões. No contexto da automação, isso significa que não basta controlar dados: é preciso controlar a lógica que os transforma em decisões.

Para Nakamura, o mercado brasileiro ainda está em transição de um estágio inicial de maturidade para um em que trata a trilha de auditoria automatizada como prioridade estratégica. "Quanto mais decisões passam a ser automatizadas, mais evidente fica que governar regras decisórias é um tema estratégico, não apenas técnico ou de compliance. Esse movimento já é claro em mercados mais maduros e tende a acelerar no Brasil nos próximos anos", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://abaccus.com.br/﻿

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