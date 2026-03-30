Eduardo Leite permanece no governo e define sucessão no RS

Com a escolha de Ronaldo Caiado como presidenciável do PSD, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), decidiu permanecer no cargo até o final de seu mandato e conduzir a própria sucessão sentado na cadeira.

A decisão será anunciada por Leite nas próximas horas. No mesmo comunicado, ele deve declarar apoio à eleição de seu atual vice, Gabriel Souza (MDB), como candidato a governador em outubro.

Para a vaga de vice, Leite deve anunciar o deputado estadual Ernani Polo. Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, o parlamentar se filiará ao PSD para compor a chapa de Gabriel Souza.

Leite também deve apresentar seus dois candidatos ao Senado. Os escolhidos, conforme apuração com fontes do PSD, são o deputado estadual Frederico Antunes (PP) e o ex-deputado federal Germano Rigotto (MDB).





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