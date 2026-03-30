Segunda, 30 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ansiedade ou depressão podem garantir auxílio do governo; entenda quando isso acontece

Com o aumento dos casos, muitas pessoas começaram a descobrir que existe a possibilidade de receber um benefício do governo enquanto realizam tratamento médico.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Agência GBC
30/03/2026 às 07h45
Ansiedade ou depressão podem garantir auxílio do governo; entenda quando isso acontece
(Foto: Divulgação)

Problemas de saúde mental têm afetado cada vez mais trabalhadores no Brasil. Ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos deixaram de ser um assunto restrito aos consultórios e passaram a influenciar também o mercado de trabalho.

Com o aumento dos casos, muitas pessoas começaram a descobrir que existe a possibilidade de receber um benefício do governo enquanto realizam tratamento médico. Mesmo assim, esse direito ainda é pouco conhecido pela população.

Segundo regras do Instituto Nacional do Seguro Social, pessoas diagnosticadas com transtornos como ansiedade ou depressão podem solicitar um auxílio INSS depressão ansiedade quando a doença impede temporariamente o exercício do trabalho.

Benefício garante renda durante o tratamento

O benefício concedido nesses casos é chamado de benefício por incapacidade temporária, conhecido popularmente como auxílio-doença.

Ele é destinado a trabalhadores que precisam se afastar das atividades profissionais por causa de problemas de saúde. Transtornos mentais como ansiedade e depressão estão entre as condições que podem justificar esse afastamento quando provocam incapacidade para o trabalho.

Nessas situações, o segurado pode receber o benefício enquanto realiza tratamento médico e se recupera.

Quem tem direito ao auxílio

Para ter acesso ao benefício, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos definidos pela legislação previdenciária.

Entre as principais exigências estão:

  • Estar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos
  • Ter contribuído para o INSS por pelo menos 12 meses
  • Apresentar laudos ou atestados médicos que comprovem a doença

Além disso, os documentos são analisados pela Perícia Médica Federal, que avalia se a condição realmente impede o exercício da atividade profissional.

Pedido pode ser feito pela internet

Atualmente, o pedido pode ser realizado sem sair de casa, utilizando o serviço digital da Previdência.

O trabalhador pode solicitar o benefício:

  • Pelo aplicativo Meu INSS
  • Pelo site oficial do serviço
  • Pela central telefônica 135

Em alguns casos, a análise pode ocorrer apenas com documentos médicos enviados pela internet, por meio do sistema conhecido como Atestmed, que avalia atestados e relatórios médicos digitalmente.

Benefício não é automático

Especialistas alertam que o simples diagnóstico de ansiedade ou depressão não garante automaticamente o benefício.

O ponto principal analisado pelo INSS é se a doença realmente impede o trabalhador de exercer suas atividades profissionais. Quando a incapacidade é confirmada, o benefício pode ser concedido por um período determinado e prorrogado caso o tratamento continue sendo necessário.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação/PMBV)
Brasil Há 6 dias

Conselho do FGTS amplia teto de renda e valor de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

As novas regras só passarão a valer após publicação no Diário Oficial da União

 (Foto: Divulgação)
Economia Há 2 semanas

Câmara aprova criação de seguro obrigatório para licenciamento de veículos

O bolso do motorista brasileiro deve se preparar para uma nova despesa obrigatória.

 (Foto: EBC)
Brasil Há 3 semanas

Demissão por justa causa bate recorde no País em 2025

A justa causa representou 2,6% do total de términos de contrato em 2025

 (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)
Brasil Há 1 mês

Brasileiro trabalha menos que a média mundial, aponta levantamento

Brasileiros dedicam, em média, 40 horas semanais de trabalho

 (Foto: Divulgação Transparência Internacional)
Currupção Há 2 meses

Brasil mantém posição crítica e segunda pior pontuação no Índice de Percepção da Corrupção

Índice de Percepção da Corrupção 2025 mostra país abaixo da média global e das Américas

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
21° Sensação
0.85 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h43 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Terça
33° 18°
Quarta
33° 16°
Quinta
29° 18°
Sexta
34° 16°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Auxilio Há 4 minutos

Ansiedade ou depressão podem garantir auxílio do governo; entenda quando isso acontece
Tempo Há 15 minutos

Por que o Rio Grande do Sul enfrenta calor acima dos 35°C mesmo após o fim do verão? Entenda o fenômeno
Fazenda Há 18 minutos

Com foco em produtores rurais, Fazenda lança série de tutoriais em vídeo sobre o aplicativo Nota Fiscal Fácil
Trânsito Há 9 horas

Veículo sai da pista e cai em ribanceira na ERS-324 entre Passo Fundo e Marau
Trânsito Há 9 horas

Acidente entre carro e caminhão deixa vítima fatal na BR-158, em Palmeira das Missões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,03%
Euro
R$ 6,03 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 374,285,73 +1,88%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6988 (28/03/26)
03
09
12
24
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3648 (28/03/26)
01
02
05
07
08
09
10
11
13
14
15
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias