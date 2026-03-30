Ansiedade ou depressão podem garantir auxílio do governo; entenda quando isso acontece

Problemas de saúde mental têm afetado cada vez mais trabalhadores no Brasil. Ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos deixaram de ser um assunto restrito aos consultórios e passaram a influenciar também o mercado de trabalho.

Com o aumento dos casos, muitas pessoas começaram a descobrir que existe a possibilidade de receber um benefício do governo enquanto realizam tratamento médico. Mesmo assim, esse direito ainda é pouco conhecido pela população.

Segundo regras do Instituto Nacional do Seguro Social, pessoas diagnosticadas com transtornos como ansiedade ou depressão podem solicitar um auxílio INSS depressão ansiedade quando a doença impede temporariamente o exercício do trabalho.

Benefício garante renda durante o tratamento

O benefício concedido nesses casos é chamado de benefício por incapacidade temporária, conhecido popularmente como auxílio-doença.

Ele é destinado a trabalhadores que precisam se afastar das atividades profissionais por causa de problemas de saúde. Transtornos mentais como ansiedade e depressão estão entre as condições que podem justificar esse afastamento quando provocam incapacidade para o trabalho.

Nessas situações, o segurado pode receber o benefício enquanto realiza tratamento médico e se recupera.

Quem tem direito ao auxílio

Para ter acesso ao benefício, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos definidos pela legislação previdenciária.

Entre as principais exigências estão:

Estar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos

Ter contribuído para o INSS por pelo menos 12 meses

Apresentar laudos ou atestados médicos que comprovem a doença

Além disso, os documentos são analisados pela Perícia Médica Federal, que avalia se a condição realmente impede o exercício da atividade profissional.

Pedido pode ser feito pela internet

Atualmente, o pedido pode ser realizado sem sair de casa, utilizando o serviço digital da Previdência.

O trabalhador pode solicitar o benefício:

Pelo aplicativo Meu INSS

Pelo site oficial do serviço

Pela central telefônica 135

Em alguns casos, a análise pode ocorrer apenas com documentos médicos enviados pela internet, por meio do sistema conhecido como Atestmed, que avalia atestados e relatórios médicos digitalmente.

Benefício não é automático

Especialistas alertam que o simples diagnóstico de ansiedade ou depressão não garante automaticamente o benefício.

O ponto principal analisado pelo INSS é se a doença realmente impede o trabalhador de exercer suas atividades profissionais. Quando a incapacidade é confirmada, o benefício pode ser concedido por um período determinado e prorrogado caso o tratamento continue sendo necessário.





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