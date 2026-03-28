Sábado, 28 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Zanin, do STF, suspende eleição indireta para governo do Rio

Decisão atende a pedido do PSD, do ex-prefeito Eduardo Paes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/03/2026 às 13h17

O caminho para escolher o governador-tampão do Rio de Janeiro passou por mais uma reviravolta na noite de sexta-feira (27). O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu uma decisão liminar que suspende a eleição indireta para o cargo.

O pedido atende a uma reclamação do Partido Social Democrático (PSD) no Rio de Janeiro, que defende votação direta para a escolha de quem comandará o governo do estado no mandato-tampão até 31 de dezembro de 2026.

O PSD é a legenda do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes, que deixou o Executivo municipal no dia 20 , para disputar a eleição para governador em outubro desde ano, visando o mandato de 2027 a 2030.

Na eleição indireta, em vez de a população ir às urnas, são os deputados estaduais que escolhem o governador.

Justificativa

A decisão de Zanin foi tomada no mesmo dia em que outra decisão do próprio STF validou a eleição indireta para o governo fluminense , referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7942.

Na decisão, Zanin cita seu entendimento em prol do voto direto, divergente da maioria do STF. Ele classificou a renúncia do governador Cláudio Castro , na segunda-feira (23), como uma tentativa de burlar a Justiça Eleitoral.

Zanin republicou seu voto no processo anterior.

“A renúncia do governador eleito surge como mecanismo de burla à autoridade da Justiça Eleitoral, excluindo o eleitor e, em consequência, o exercício da soberania popular, da escolha do titular para o cargo de governador do Estado, ainda que em período residual”, diz o ministro.

“A soberania popular, nos termos do art. 14 da Constituição Federal, é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos”, sustenta.

Zanin defende que a suspensão da eleição indireta é uma medida para segurança jurídica. E pede que a decisão final da corte seja tomada após análise no plenário do Supremo.

“Reforço a necessidade de suspensão dos efeitos dos atos reclamados, em obediência ao princípio da segurança jurídica, para que tanto os fundamentos da ADI 7.942/RJ como os fundamentos deduzidos nesta reclamação sejam analisados de forma verticalizada e o STF assente o alcance daquele precedente vinculante e, por consequência, o formato das eleições a serem realizadas”, escreveu o ministro na decisão liminar.

Zanin também pediu destaque no julgamento da ADI 7942. No meio jurídico, um pedido de destaque retira o processo da votação eletrônica e o transfere para o plenário presencial.

A ADI é também ajuizada pelo PSD, questionando trechos da lei que trata das regras para a eleição indireta do governador. O PSD questiona também a determinação de que os parlamentares terão voto aberto em vez de secreto.

Até que o assunto seja resolvido, Zanin determina que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Ricardo Couto de Castro, ocupe interinamente o posto de governador.

Entenda

Desde maio de 2025, o Rio de Janeiro não tinha vice-governador, uma vez que Thiago Pampolha renunciou para assumir vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) .

Com a manobra, o então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), passou a ser o primeiro na linha sucessória.

No entanto, em 3 de dezembro de 2025, Bacellar foi preso pela Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF), que investigou a ligação de políticos com o Comando Vermelho (CV), principal organização criminosa do estado.

Por ordem do STF, Bacellar foi afastado da presidência, mesmo depois de libertado da prisão . Na sexta-feira (27), ele foi preso novamente pela mesma operação.

Dessa forma, a Alerj passou a ser presidida, de forma interina, pelo deputado Guilherme Delaroli (PL). Mas, por causa da interinidade, Delaroli não ocupa lugar na linha sucessória.

Na segunda-feira (23), o então governador Cláudio Castro (PL) renunciou ao cargo, manifestando interesse em disputar uma vaga no Senado na eleição de outubro.

A manobra era vista também de escapar de uma eventual inelegibilidade, uma vez que enfrentava um julgamento no TSE por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022.

O julgamento terminou de forma desfavorável para Castro , com o TSE o considerando governador cassado e inelegível até 2030.

A decisão também cassou e tornou inelegível o deputado estadual Rodrigo Bacellar, ex-secretário de governo de Castro.

Na mesma decisão, a Justiça Eleitoral determinou então que a Alerj realizasse eleições indiretas para o governo do estado.

Na quinta-feira (26), o deputado estadual Douglas Ruas, do mesmo partido de Castro, chegou a ser eleito presidente da Alerj e alçado ao cargo de governador-tampão . Mas, no mesmo dia, uma decisão do TJRJ anulou a votação .

A desembargadora Suely Lopes Magalhães, presidente em exercício do TJRJ, entendeu que o processo eleitoral na Alerj só poderia ser realizado após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), conforme determinou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na decisão que cassou o mandato do então presidente da Alerj.

A retotalização consiste em contabilizar os votos das eleições de 2022 para deputado estadual, desconsiderando os votos recebidos por Rodrigo Bacellar, o que pode mexer na composição do Legislativo estadual.

O TRE marcou a cerimônia para a próxima terça-feira (31).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Há 2 horas

CPMI do INSS termina sem relatório final

Presidente da comissão não acata votar relatório alternativo

 © Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Há 17 horas

Base do governo pede indiciamento de Bolsonaro na CPMI do INSS

Governistas fizeram documento em oposição ao relatório da comissão

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 1 dia

Bolsonaro recebe alta e chega em casa para cumprir prisão domiciliar

Ele estava internado desde 13 de março no Hospital DF Star

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 1 dia

Jair Bolsonaro tem alta hospitalar; ex-presidente já está em casa

Ele estava internado desde 13 de março no Hospital DF Star
Política Há 2 dias

TRE-RJ marca para terça recontagem de votos após cassação de Bacellar

Distribuição de vagas na Alerj deverá sofrer mudanças

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 35°
32° Sensação
1.81 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Domingo
36° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
32° 17°
Quarta
29° 15°
Quinta
31° 15°
Últimas notícias
Política Há 38 minutos

Zanin, do STF, suspende eleição indireta para governo do Rio
Política Há 2 horas

CPMI do INSS termina sem relatório final
Receita Estadual Há 3 horas

Programa Receita Orientada a Dados (ROD) impulsiona inovação e transforma o uso de dados na Receita Estadual
Economia Há 3 horas

Guerra expõe risco energético do Brasil, diz ex-chefe da Petrobras
FEICAP Há 4 horas

FEICAP apresenta 18ª edição repleta de inovações e shows de destaque em Três Passos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,03%
Euro
R$ 6,03 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,568,68 +1,14%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6987 (27/03/26)
31
36
37
58
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3647 (27/03/26)
02
04
05
08
10
12
15
16
17
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias