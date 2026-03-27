Sexta, 27 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lançamento de MIMO e TaxHall marca ERP Summit

O Grupo Skill apresentou no ERP Summit duas soluções voltadas ao compliance e à eficiência empresarial. A MIMO by Skill foca no bem-estar dos colab...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/03/2026 às 18h14
Lançamento de MIMO e TaxHall marca ERP Summit
Imagem Freepik feita com IA

O Grupo Skill marcou presença no ERP Summit, o maior encontro da América Latina sobre software e gestão empresarial, reunindo líderes, executivos e especialistas que estão moldando o futuro da tecnologia corporativa. O evento também se firmou como um ponto de convergência entre inovação, conhecimento e oportunidades de negócio, com uma programação composta por palestras técnicas, cases de sucesso e debates estratégicos sobre temas como transformação digital, ERP, inteligência artificial e automação de processos.

O Grupo aproveitou a ocasião para apresentar ao mercado duas novas soluções voltadas à eficiência operacional e ao compliance corporativo: o MIMO by Skill e o TaxHall. O lançamento trouxe demonstrações práticas das ferramentas, que os participantes puderam acompanhar em primeira mão.

"Foi um evento extremamente bem-sucedido, e quem esteve presente teve a oportunidade de ver essas soluções em funcionamento, entendendo na prática como elas podem transformar a rotina das empresas", afirma Viviam Posterli, CEO da empresa.

A MIMO by Skill é uma plataforma completa que reúne, em um único ambiente digital, serviços voltados ao bem-estar e à qualidade de vida dos colaboradores. A solução oferece consultas médicas online 24 horas, acesso a psicólogos e nutricionistas, agendamentos presenciais, além de descontos em farmácias e academias. Outra funcionalidade, é a possibilidade de inclusão de até quatro dependentes e até mesmo pets, ampliando o alcance do benefício dentro das famílias. Além disso, a MIMO cumpre as regras NR-1, tendo, inclusive, um canal de denúncias integrado na plataforma, exigido pela norma.

As Normas Regulamentadoras (NRs), estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, definem diretrizes obrigatórias relacionadas à saúde e segurança no ambiente corporativo. A NR-1, especificamente, trata das disposições gerais e do gerenciamento de riscos ocupacionais, exigindo das empresas a implementação de práticas estruturadas de prevenção, governança e canais de comunicação, como mecanismos de denúncia.

Já o TaxHall é um motor inteligente de cálculo e decisão que permite às empresas estruturar regras e automatizar processos críticos com mais agilidade. Com tecnologia low-code e integração via APIs aos ERPs, a ferramenta centraliza cálculos e regras em uma única camada, garantindo governança, rastreabilidade e conformidade. O sistema possibilita que áreas como fiscal, financeiro, contábil e compliance atuem com mais autonomia, reduzindo erros e acelerando a adaptação às mudanças regulatórias, como as exigidas pela reforma tributária.

"Essas são ferramentas-chave para o compliance das empresas. A MIMO contribui diretamente com práticas relacionadas à NR-1, que a partir de maio de 2026 terá multas e passivos trabalhistas pelo descumprimento das regras, ao promover saúde e bem-estar no ambiente corporativo, enquanto o TaxHall apoia as organizações diante dos desafios da reforma tributária, trazendo mais segurança e eficiência para os processos", destaca Posterli.

A relevância de iniciativas voltadas ao compliance é crescente no cenário corporativo. De acordo com a PwC, 85% das empresas afirmam que os requisitos de compliance se tornaram mais complexos nos últimos três anos, evidenciando o aumento da pressão regulatória e a necessidade de estruturas mais robustas de governança e controle.

Nesse contexto, segundo a mesma pesquisa da PwC, ponta que 82% das empresas planejam investir mais em tecnologia para impulsionar suas atividades de compliance, destacando o papel das soluções digitais na gestão de riscos e conformidade. Ou seja, soluções tecnológicas surgem como aliadas importantes para empresas que buscam não apenas atender às normas vigentes, mas também ganhar eficiência e competitividade em um ambiente de constantes transformações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ABB/Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Descarbonização avança e encontra novos desafios

Pesquisa com 2.700 executivos de indústrias em 15 países aponta que 5% das empresas ouvidas já se declaram neutras em carbono

https://br.freepik.com/
Tecnologia Há 3 horas

Modal aéreo impulsiona eficiência logística

A exigência por entregas rápidas e estabilidade operacional tem impulsionado a adoção do modal aéreo para cargas estratégicas, sobretudo em setores...

 Créditos: p2xPay
Tecnologia Há 5 horas

Incentivos ganham protagonismo no setor de seguros

Estratégias baseadas em premiação digital, metas estruturadas e comunicação direcionada ampliam produtividade, reduzem custos e redefinem a dinâmic...

 Imagem de Freepik editada em ChatGPT
Tecnologia Há 6 horas

Marketing de afiliados cresce com profissionalização

À medida que mais pessoas passaram a vender online, a concorrência aumentou e o nível de profissionalização no marketing de afiliados também precis...

 Imagem de Freepik/pikisuperstar
Tecnologia Há 7 horas

DevOps influencia competitividade das empresas de tecnologia

Abordagem integra equipes e automatiza processos, permitindo respostas mais ágeis ao mercado. Aldo Fonseca, COO da YellowIpe, aponta maior eficiênc...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
28° Sensação
1.27 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
36° 20°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 18°
Quarta
28° 18°
Últimas notícias
Economia Há 24 minutos

Governo regulamenta lei do devedor contumaz
Esportes Há 24 minutos

Raphinha e Wesley são cortados da seleção brasileira
Internacional Há 24 minutos

Frentes no Líbano e Iraque surpreendem Israel/EUA em guerra contra Irã
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova proposta para impedir corte de BPC por posse de veículo na família
Senado Federal Há 43 minutos

Senado analisa MP de reajuste salarial das forças de segurança do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,10%
Euro
R$ 6,03 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,613,93 -4,41%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6986 (26/03/26)
18
26
44
51
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3646 (26/03/26)
01
03
05
07
08
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias