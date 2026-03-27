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Modal aéreo impulsiona eficiência logística

A exigência por entregas rápidas e estabilidade operacional tem impulsionado a adoção do modal aéreo para cargas estratégicas, sobretudo em setores...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/03/2026 às 16h23
Modal aéreo impulsiona eficiência logística
https://br.freepik.com/

A escolha do modal influencia diretamente os prazos e a confiabilidade das entregas. O transporte aéreo é utilizado principalmente em operações que demandam rapidez na entrega e controle logístico mais rigoroso. Empresas como a Cargocenter destacam que esse serviço apresenta maior confiabilidade e segurança em operações logísticas sensíveis, apontam especialistas.

Embora os custos desse modal sejam geralmente mais altos, ele é adotado para cargas urgentes, sensíveis ou de elevado valor, devido ao controle rigoroso nos processos de transporte. No setor automotivo, empresas têm utilizado o transporte aéreo para reduzir atrasos na entrega de insumos e materiais, contribuindo para a continuidade da produção.

O modal aéreo também permite atingir destinos com infraestrutura aeroportuária, superando limitações geográficas de outros modais. De acordo com a empresa, procedimentos de controle e manuseio mais rigorosos ajudam a diminuir riscos de danos ou extravios durante o transporte.

A Cargocenter busca constantemente destacar que o transporte aéreo desempenha um papel estratégico no Brasil, ao permitir a movimentação de produtos entre diferentes regiões do país. Segundo a empresa, a integração desse modal com outros, como o rodoviário, amplia as opções logísticas e facilita operações complexas em grande escala.

O transporte aéreo é utilizado em operações que exigem entregas rápidas, permitindo que cargas sejam despachadas e recebidas em prazos menores em comparação com outros modais. Segundo a Cargocenter, existem diferentes modalidades de transporte aéreo, que variam de acordo com a urgência e a complexidade da carga.

A definição de tarifas leva em consideração fatores como peso, volume da carga, valor da nota fiscal, distância entre origem e destino e a necessidade de serviços adicionais, como manuseio especial. O modal também segue regulamentações rigorosas de segurança e procedimentos detalhados de verificação de cargas, com o objetivo de reduzir riscos durante o transporte.

"O transporte aéreo se consolida como um pilar estratégico da logística moderna, combinando velocidade, previsibilidade e alto nível de controle operacional. Sua aplicação é decisiva para operações críticas, garantindo segurança e continuidade em cadeias de suprimento cada vez mais exigentes", afirma Sidnei Ravison, gerente de conta da Cargocenter.﻿

No Brasil, o transporte aéreo vem sendo cada vez mais utilizado em operações de logística emergencial, como entregas expressas e cargas de alta complexidade. O setor adota processos e tecnologias voltados ao aumento da eficiência e à redução de riscos no manuseio de cargas, acompanhando a demanda por mais rapidez e confiabilidade na movimentação de produtos ao longo da cadeia logística.

Para mais informações, basta acessar: cargocenter.com.br﻿

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