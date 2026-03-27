DevOps influencia competitividade das empresas de tecnologia

DevOps, termo que combina desenvolvimento e operações, é um modelo de organização do trabalho em tecnologia da informação (TI) que integra as equipes responsáveis por criar e manter sistemas. A proposta substitui a atuação isolada por uma dinâmica colaborativa, permitindo a atualização contínua de softwares.

O mercado global de DevOps foi estimado em US$ 10,45 bilhões em 2024 e pode alcançar US$ 59,04 bilhões até 2032, com taxa composta de crescimento anual de 24,16% no período projetado, segundo relatório publicado pela Data Bridge Market Research. O estudo indica que a adoção de soluções de DevOps ocorre em empresas de todos os portes.

Aldo Fonseca, COO da empresa multinacional de tecnologia YellowIpe, explica que DevOps é uma abordagem cultural, organizacional e técnica que integra equipes para viabilizar a entrega contínua de software de forma padronizada. Para ele, a metodologia é crucial para a transformação digital no contexto atual.

"A proposta permite que as organizações se adaptem rapidamente às mudanças do mercado, inovem com agilidade e entreguem valor ao cliente de forma consistente. Estrategicamente, o DevOps pode acelerar a inovação, melhorar a qualidade dos produtos e otimizar processos, alinhando TI às metas de negócios", defende o especialista.

Impactos da adoção de práticas DevOps

De acordo com o executivo, a adoção de práticas de DevOps impacta diretamente a eficiência operacional das empresas ao automatizar processos repetitivos, como testes, integração e deploy — implantação de novas versões do software —, reduzindo o tempo dedicado a tarefas manuais.

"O modelo também promove a colaboração entre equipes, elimina silos organizacionais e aprimora a comunicação. A abordagem contribui ainda para maior estabilidade na produção por meio de monitoramento e feedback contínuos. Além disso, a integração de ferramentas de observabilidade e análise reduz o tempo de resolução de problemas", acrescenta Aldo.

O COO da YellowIpe pontua que o DevOps acelera a entrega de produtos e funcionalidades por meio da integração contínua (CI), que permite a incorporação frequente de código e a identificação rápida de erros. Ele destaca ainda a entrega contínua (CD), com automação de deploys para disponibilização ágil e segura de novos recursos.

Aldo ressalta que, além da adoção de testes automatizados, que validam cada alteração antes da entrada em produção, a utilização de infraestrutura como código (IaC) simplifica o provisionamento de ambientes e reduz atrasos e inconsistências.

"Essas práticas asseguram que a velocidade não comprometa a qualidade, uma vez que falhas são identificadas e corrigidas antes de impactar o cliente", frisa.

Para o especialista, consequentemente, o DevOps também contribui para a redução de retrabalho, falhas em produção e gargalos entre equipes ao automatizar testes e deploys, minimizando erros humanos e a necessidade de correções. "O monitoramento contínuo permite identificar falhas rapidamente e agir antes que causem impactos significativos".

O executivo reforça que a metodologia pode facilitar a comunicação entre desenvolvimento e operações por meio de processos integrados e transparentes e utiliza pipelines de integração e entrega contínua, que submetem o código a validações rigorosas antes da liberação.

Aplicações e funcionalidades competitivas

Segundo Aldo, o DevOps é aplicável a empresas de todos os portes e segmentos, embora sua adoção seja mais estratégica em contextos específicos. Ele observa que empresas menores podem adotar práticas DevOps de forma mais simples, enquanto organizações maiores tendem a enfrentar desafios culturais na implementação devido à complexidade na integração de áreas de negócio e equipe técnica.

"O conceito tem maior aderência em organizações de tecnologia, nas quais a entrega contínua de software é essencial, startups, empresas com alta dependência de tecnologia da informação — como bancos, comércio eletrônico e saúde —, e companhias em processo de transformação digital", comenta o executivo.

Empresas que adotam DevOps podem responder mais rapidamente às demandas do mercado, acelerando o ciclo de desenvolvimento por meio de processos automatizados e ágeis que permitem a entrega de novos recursos antes da concorrência.

"A metodologia também pode favorecer a adaptação às mudanças, com pipelines flexíveis e monitoramento contínuo que possibilitam ajustes em produtos e serviços conforme as necessidades dos clientes. A abordagem melhora a experiência do consumidor, contribuindo para a fidelização", analisa o profissional.

Para o COO da YellowIpe, essa agilidade se traduz em vantagem competitiva, pois permite que as organizações inovem com maior rapidez e se posicionem como líderes em seus respectivos mercados.

"O DevOps promove a cultura de aprendizado contínuo ao incentivar equipes a aprenderem com erros e agirem rapidamente, além de facilitar a adoção de tecnologias já consolidadas nas ‘big techs’, como contêineres (Docker), orquestração (Kubernetes) e Cloud Computing".

Aldo destaca que a metodologia também sustenta a escalabilidade das operações, permitindo que empresas cresçam sem comprometer eficiência ou qualidade. Ele ressalta ainda a importância do versionamento e da auditoria das entregas realizadas por equipes internas e consultorias, pontos diretamente relevantes para as áreas de negócio e seus parceiros.

"Em infraestrutura e DevOps, errar faz parte do processo de evolução tecnológica. O diferencial está na capacidade de identificar falhas rapidamente e corrigi-las antes que gerem impacto significativo ao negócio. A adoção de metodologias e ferramentas como DevOps e SRE eleva a maturidade da área de TI e prepara a organização para operar em um nível tecnológico mais avançado", conclui.

Para mais informações, basta acessar:

yellowipe.io/ https://www.linkedin.com/in/aldoaf/ https://www.linkedin.com/company/79931176/