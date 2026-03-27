Squad as a Service acelera a escala de times de TI em 2026

Escalar squads de tecnologia está entre os principais desafios das empresas neste ano. Embora 76% das organizações relatem uma maior pressão sobre o impacto nos negócios e o ROI da metodologia ágil, segundo a Digital.ai, muitas ainda enfrentam perda de eficiência ao expandir seus times sem uma estrutura operacional clara. Segundo o estudo, o problema não é crescer rápido, mas crescer sem governança, métricas consistentes e alinhamento estratégico.

Dados do DORA (DevOps Research and Assessment), iniciativa apoiada pelo Google Cloud, indicam que equipes de alta performance aumentam a frequência de entregas ao mesmo tempo em que reduzem a incidência de falhas e o tempo de recuperação, evidenciando que disciplina e método impactam diretamente os resultados. Ainda assim, ampliar o headcount sem evoluir os modelos de gestão pode comprometer previsibilidade, qualidade e geração de valor.

Para Mauricio Matsuda, Partner Operations da CBYK, o erro mais comum é tratar a escala como replicação de equipes, e não como evolução de sistema.

"A chave está na modelagem clara dos squads, em rituais bem definidos, KPIs orientados a valor e frameworks adaptáveis ao contexto do negócio. Escalar não é simplesmente adicionar pessoas, mas estruturar um sistema sustentável de entrega e accountability", afirma.

Nesse contexto, o modelo Squad as a Service é apontado como uma alternativa que combina alocação estratégica de talentos, governança estruturada e monitoramento por indicadores de performance. A proposta envolve a integração de times multidisciplinares organizados sob uma lógica de responsabilidade compartilhada por metas e resultados, com potencial para reduzir o tempo de rampagem e aumentar a previsibilidade das entregas.

Mais do que expandir estruturas, afirma Matsuda, a necessidade de escalar com maturidade operacional é apontada como um fator relevante no contexto atual. Nesse cenário, a vantagem competitiva tende a estar associada à capacidade das organizações de transformar crescimento em eficiência contínua e impacto mensurável nos resultados do negócio.