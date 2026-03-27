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Mangueiras para água e ar ampliam eficiência nas Indústrias

A especificação técnica adequada de mangueiras para água e ar é fator determinante para a segurança operacional e a redução de custos de manutenção...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/03/2026 às 11h09
Mangueiras para água e ar ampliam eficiência nas Indústrias
Freepik

O Brasil necessitará investir R$ 214,3 bilhões até 2035 em infraestrutura hídrica e de saneamento, segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Nesse contexto, mangueiras de borracha para condução de água e ar comprimido tornam-se componentes estratégicos em projetos de construção civil, mineração, siderurgia e sistemas pneumáticos industriais.

A demanda por esses produtos cresce à medida que municípios ampliam investimentos em infraestrutura e indústrias buscam maior eficiência operacional. Segundo análise do mercado global de mangueiras industriais divulgada em 2024, o segmento foi avaliado em aproximadamente US$ 2,03 bilhões e projeta crescimento para US$ 3,8 bilhões até 2033, evidenciando a expansão contínua do setor.

De acordo com o diretor da Maxxflex, José Francisco dos Santos, "a escolha de uma mangueira para água e ar deve considerar pressão de trabalho, resistência a intempéries, flexibilidade e compatibilidade com o ambiente de uso, pois esses fatores definem diretamente a durabilidade e a segurança do sistema".

No mercado brasileiro, fabricantes especializados em borracha técnica desenvolvem soluções voltadas a essas exigências. A mangueira Netuno – Água/Ar é um exemplo de produto projetado para descarga e transporte de água e ar em geral, com construção em borracha resistente à abrasão, intempéries e variações de pressão, atendendo a aplicações em ambientes industriais de diferentes portes.

A conformidade com normas técnicas internacionais, como as estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e padrões de desempenho para sistemas pneumáticos e hidráulicos tem sido apontada por gestores industriais como critério central na aquisição de componentes de condução de fluidos, reforçando a relevância de produtos com especificações documentadas e rastreabilidade de processo para setores como construção civil, mineração e manutenção industrial.

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