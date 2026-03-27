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Meu Locker instala armários em pavilhões de SP

Empresa mineira chega ao Anhembi e consolida presença no Expo Center Norte, substituindo a guarda-volumes tradicional por operação via smartphone.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/03/2026 às 10h48
Meu Locker instala armários em pavilhões de SP
Divulgação Meu Locker

A Meu Locker anuncia a instalação de armários no Anhembi e a consolidação de sua presença no Expo Center Norte, dois dos principais centros de eventos, feiras e congressos do país. A expansão marca a entrada da empresa no segmento de grandes eventos e sinaliza o fim de um modelo sem evolução por décadas: a chapelaria com ticket físico e fila.

Feiras, congressos e exposições reúnem milhares de pessoas por dia, muitas delas carregando notebooks, malas, materiais e documentos. O Anhembi recebe mais de 5 milhões de visitantes por ano; o Expo Center Norte sedia eventos como Hospitalar, Fisio e CIAB Febraban. Nesses ambientes, a guarda de pertences ainda dependia de atendentes, fichas numeradas e esperas — um gargalo operacional que pode comprometer a experiência do visitante e elevar o custo do organizador.

Operação remota

Com os armários da Meu Locker, o visitante reserva e faz o pagamento pela máquina de cartão e acessa o armário via QR Code ou teclado, sem interação com funcionários. Para o organizador, a operação é remota: gestão em tempo real pelo portal, dados de uso por período e sem custo com mão de obra dedicada a guarda-volumes. "Os pavilhões de eventos movimentam milhões de pessoas e ainda dependem de processos manuais para serviços básicos como a guarda de pertences. Nossa tecnologia resolve isso: o visitante reserva, paga pelo cartão, acessa por QR Code e segue o evento com as mãos livres", explica Gabriel Peixoto, CEO da Meu Locker.

Os armários são configuráveis entre 60 e 70 escaninhos e mantêm operação estável em ambientes com infraestrutura de rede variável — requisito relevante em pavilhões que recebem simultaneamente milhares de dispositivos conectados. O design modular permite adaptação ao layout de cada evento e a identidade visual dos equipamentos pode ser personalizada com a marca do pavilhão ou do evento. "Anhembi e Expo Center Norte são dois dos endereços de referência do mercado de eventos no Brasil. Estar nesses pavilhões é também uma afirmação: o locker deixou de ser novidade e virou infraestrutura", afirma Peixoto.

A empresa, fundada em Minas Gerais, já opera em cinco países, conta com mais de 2 mil lockers instalados e registrou crescimento de 30% em 2025. Além dos pavilhões de eventos, a Meu Locker atende condomínios residenciais e comerciais, centros logísticos, hospitais, fábricas e varejistas com soluções de guarda-volumes, "clique e retire" e gestão de encomendas — todas operadas pelo WhatsApp, sem necessidade de aplicativo adicional.

Para mais informações, basta acessar: https://www.meulocker.com.br/

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