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Osmose reversa avança como solução estratégica no tratamento

Tecnologia de alta eficiência ganha espaço nas indústrias brasileiras por garantir qualidade da água em processos produtivos exigentes e atender no...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/03/2026 às 10h33
Osmose reversa avança como solução estratégica no tratamento
Freepik

A osmose reversa consolidou-se como uma das tecnologias mais eficientes para o tratamento de água em aplicações industriais no Brasil. O processo consiste na passagem forçada da água por membranas semipermeáveis sob alta pressão, removendo até 99% de impurezas, sais dissolvidos, microrganismos e compostos químicos. Indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, laboratórios de análise e cervejarias estão entre os principais setores que adotam a tecnologia para garantir a qualidade da água utilizada em seus processos produtivos.

A versatilidade da osmose reversa permite sua aplicação em contextos variados: da produção de água ultrapura para laboratórios e indústrias de implantes odontológicos ao enxágue de superfícies em processos de fabricação. O sistema é compatível com diferentes escalas de operação, atendendo tanto pequenas instalações quanto plantas industriais de grande porte. Além da qualidade, a tecnologia contribui para a redução do consumo de insumos químicos no tratamento convencional, representando ganho operacional e ambiental para as empresas.

"A osmose reversa é hoje uma das ferramentas mais requisitadas em projetos de tratamento de água para processos industriais, especialmente onde a pureza é crítica", afirma Nelson Isao Watanabe, fundador da Asstefil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., empresa sediada em Santo André (SP) com mais de três décadas de atuação no desenvolvimento e implementação de sistemas de filtragem e tratamento de água.

O avanço regulatório, com normas mais rigorosas do Ministério da Saúde para controle da qualidade da água em processos produtivos, amplia a necessidade de soluções tecnológicas de alta performance. Empresas que buscam adequação normativa e eficiência operacional encontram nos sistemas de osmose reversa uma alternativa consolidada, com projetos personalizáveis conforme a vazão necessária, a composição da água de entrada e as exigências específicas de cada setor industrial.

A tendência aponta para maior integração da osmose reversa com sistemas de reaproveitamento hídrico, reforçando o papel da tecnologia nas estratégias de sustentabilidade das indústrias brasileiras em 2026.

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