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Anvisa apreende cosméticos e saneantes fabricados de forma irregular

Entre os produtos atingidos estão todos os cosméticos da marca Beleza da Floresta

Por: Andre Eberhardt Fonte: Métropole
26/03/2026 às 11h12
Anvisa apreende cosméticos e saneantes fabricados de forma irregular
(Foto: Reprodução Métropole)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da comercialização de cosméticos e produtos saneantes fabricados de forma irregular no país. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nessa quarta-feira (25/3).

 

Entre os produtos atingidos estão todos os cosméticos da marca Beleza da Floresta. Segundo a Anvisa, os itens estavam sendo fabricados e vendidos por uma empresa que não possui autorização de funcionamento para esse tipo de atividade, além de não apresentar registro sanitário.

 
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