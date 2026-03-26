Anvisa apreende cosméticos e saneantes fabricados de forma irregular

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da comercialização de cosméticos e produtos saneantes fabricados de forma irregular no país. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nessa quarta-feira (25/3).

Entre os produtos atingidos estão todos os cosméticos da marca Beleza da Floresta. Segundo a Anvisa, os itens estavam sendo fabricados e vendidos por uma empresa que não possui autorização de funcionamento para esse tipo de atividade, além de não apresentar registro sanitário.