Homem é preso em flagrante por violência sexual contra criança em Campo Novo

Na última quinta-feira (8), um homem foi preso em flagrante na Delegacia de Polícia de Campo Novo por suspeita de ter cometido violência sexual contra uma menina de nove anos de idade. O crime teria ocorrido na tarde do mesmo dia, no município.

De acordo com informações da Polícia Civil, o fato chegou ao conhecimento das forças policiais no início da noite. Diante da situação de flagrância, o suspeito foi localizado e detido em sua residência pela Brigada Militar.

A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Comarca.

Conforme o delegado de polícia Vilmar Alaídes Schaefer, responsável pelo caso, o inquérito policial está em fase avançada de investigação. Em razão do segredo de Justiça que envolve casos dessa natureza, mais detalhes não foram divulgados.















