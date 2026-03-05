Preso em operação do Banco Master, Sicário tira a própria vida, afirma PF

Segundo a investigação, o apelido indicaria a natureza de suas funções dentro do grupo, voltadas à execução de tarefas sensíveis, monitoramento de alvos e eventual operacionalização de medidas de intimidação determinadas por Vorcaro.





Sicário coordenava as atividades do núcleo denominado "A Turma" , que incluíam:

Em troca desses serviços, Mourão recebia R$ 1 milhão por mês de Vorcaro. Os pagamentos seriam feitos por Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro e apontado como operador financeiro do esquema.











