Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula batiza primeiro caça Gripen produzido no Brasil

Entrega representa novo capítulo para aviação nacional, diz brigadeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/03/2026 às 12h33

O primeiro caça F-39E Gripen produzido no Brasil foi apresentado nesta quarta-feira (25) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia de batismo da aeronave supersônica, produzida pela Embraer e pela empresa sueca Saab, ocorreu no Aeródromo Embraer Unidade Gavião Peixoto, em São Paulo.

De acordo com o Planalto, a produção da aeronave em território nacional representa um marco que insere o Brasil em "um seleto grupo de nações" com capacidade para desenvolver e produzir aeronaves de combate de alta complexidade – algo inédito na América Latina.

Durante a visita, Lula foi apresentado também ao carro-voador eVTOL. Esse protótipo de veículo aéreo 100% elétrico, que decola e pousa verticalmente, foi desenvolvido por uma empresa subsidiária da Embraer , a Eve Air Mobility.

Lula não discursou durante o evento.

Caça F-39 Gripen

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o desenvolvimento do caça F-39 Gripen no Brasil trará uma série de vantagens para o país.

Ele fortalecerá a soberania aérea, reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros e impulsionando a Base Industrial de Defesa (BID), uma vez que o contrato prevê transferência de tecnologia e qualificação de profissionais brasileiros

Segundo a FAB, muitos empregos serão gerados a partir desse projeto que integra a indústria nacional à cadeia global do setor. O programa já gerou mais de 2 mil empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos.

Inovação, tecnologia e defesa

Presente no evento, o vice-presidente Geraldo Alckmin lembrou que o governo federal disponibilizou, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), R$ 108 bilhões para projetos com foco em inovação.

“Quem domina tecnologia domina o futuro”, disse Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. “A indústria de defesa é um seguro para a soberania nacional, além de vanguarda do desenvolvimento industrial”, complementou.

O ministro da Defesa, José Múcio, destacou, entre as vantagens de se produzir o caça no Brasil, o acesso às tecnologias de ponta, o que, segundo ele, impacta de forma positiva a indústria nacional.

“Ao investir em defesa, nossa indústria registra um marco de amadurecimento e competência, permitindo ao Brasil se posicionar como o maior polo produtor da América Latina. Consolidará também nosso poder dissuasório, ampliando a capacidade de garantir a soberania nacional e a segurança regional”, discursou o ministro.

Novo capítulo da aviação

Para o Comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, a entrega da aeronave supersônica – “a mais importante da história da aviação nacional” – representa um marco.

Segundo ele, este batismo cerimonial consolida a transição do planejamento à execução, bem como da expectativa à realidade, disse ao lembrar que, das 36 aeronaves adquiridas, 15 serão produzidas em instalações brasileiras, o que favorecerá uma cadeia produtiva de elevado valor agregado.

“Temos totais condições de produzir mais aeronaves Gripen em território nacional, uma vez que já dispomos de uma base industrial e tecnológica sólida, de capital humano altamente qualificado e, principalmente, da visionária capacidade de empreender e inovar, típica do DNA brasileiro”, acrescentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Ricardo Stuckert / PR e Roque de Sá / Agência Senado)
Cenário Eleitoral Há 2 horas

Pesquisa eleitoral: Flávio Bolsonaro cresce contra Lula

Pesquisa mostra equilíbrio nas intenções de voto e variações conforme os cenários analisados

 © Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
Política Há 3 horas

Senado aprova projeto de lei que criminaliza a misoginia

Texto segue para apreciação da Câmara dos Deputados

 (Foto: Mauricio Tonetto / Palácio Piratini)
Política Há 3 horas

Leite anuncia que não disputará o Senado e que só renuncia para concorrer ao Planalto

A decisão, de não disputar o Senado, terá impacto direto para o vice e pré-candidato do MDB, Gabriel Souza, que somente chegará à campanha como titular no comando do Piratini se Leite for o escolhido por Kassab.
Política Há 4 horas

Lei Antifacção é publicada no Diário Oficial da União

Norma determina medidas para combater organizações criminosas

 (Foto: Metrópoles)
Política Há 6 horas

Moraes concede prisão domiciliar a Bolsonaro

Ao conceder a prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro, Moraes impôs uma série de medidas cautelares. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
33° Sensação
2.11 km/h Vento
63% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Projeto do novo Plano Nacional de Educação vai ao Plenário com urgência
Senado Federal Há 9 minutos

CDH aprova regras para atendimento a indígena vítima de violência doméstica
Economia Há 9 minutos

CEO do Grupo Fictor é alvo da PF por fraudes contra a Caixa
Segurança Pública Há 9 minutos

Governo Leite supera R$ 2 bilhões em investimentos para qualificação da segurança pública
Senado Federal Há 9 minutos

CDH aprova penas maiores para crimes sexuais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,21%
Euro
R$ 6,04 -0,56%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,715,39 +1,34%
Ibovespa
185,419,38 pts 1.59%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias