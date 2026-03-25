Pesquisa eleitoral: Flávio Bolsonaro cresce contra Lula

Um estudo divulgado nesta quarta-feira, 25, aponta um cenário de forte equilíbrio em uma possível disputa de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de uma leve vantagem numérica do senador, os dois aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

O levantamento foi realizado pelo instituto Atlas em parceria com a Bloomberg, com mais de cinco mil entrevistas feitas de forma online entre os dias 18 e 23 de março. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%, e o estudo está registrado na Justiça Eleitoral.

Na simulação direta entre os dois nomes, Flávio Bolsonaro aparece com 47,6% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva soma 46,6%. Eleitores indecisos ou que indicaram voto branco ou nulo representam 5,8%.

A evolução dos números ao longo dos últimos meses mostra uma queda gradual da vantagem do atual presidente e um crescimento consistente do adversário, até chegar ao cenário atual de empate técnico.

Outras projeções de segundo turno também foram testadas. Em disputas com Michelle Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, os resultados indicam cenários igualmente apertados, sempre dentro da margem de erro.

Já em confrontos com Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Jr. e Eduardo Leite, o presidente aparece à frente com maior folga.

Nos cenários de primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva lidera em todas as simulações apresentadas, com percentuais próximos de 45%, seguido principalmente por Flávio Bolsonaro, que varia entre cerca de 35% e 42%, dependendo da configuração.

Em uma hipótese sem a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro assume a liderança, seguido por Fernando Haddad.

Os dados reforçam um cenário de disputa polarizada e ainda indefinida, com possibilidade de mudanças ao longo dos próximos meses conforme o ambiente político evolui.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp