Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado aprova projeto de lei que criminaliza a misoginia

Texto segue para apreciação da Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/03/2026 às 10h38 Atualizada em 25/03/2026 às 11h10
Senado aprova projeto de lei que criminaliza a misoginia
© Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (24) o projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio ou aversão às mulheres.

A proposta insere o delito entre os crimes de preconceito e discriminação previstos na Lei do Racismo.

O texto define a misoginia como conduta baseada na crença da supremacia do gênero masculino. Como forma de combater essa violência, o projeto prevê penas de 2 a 5 anos de prisão nestes casos.

A autora do projeto senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) denunciou as agressões e ameaças que recebeu na internet por defender a proposta.

"Por exemplo, eu recebi: 'vai morrer, lixo'; 'vai mandar prender, quero ver, os que te querem morta, depois de eles terem te matado. Depois de te seguir até sua casa, merda!'. 'Você é contra a democracia. Manda prender quem ofende mulher na internet. Então vem, você vai morrer. Não escapa dessa não'", enumerou a senadora.

A relatora do projeto senadora Soraya Tronicke (Podemos-MS) reforçou o crescimento do número de feminicídios no país, necessitando criminalizar a misoginia.

"O ódio às mulheres não é episódico, não é abstrato. Ele é estruturado, crescente e ceifa vidas todos os dias. O país viveu, nos últimos anos, uma escalada alarmante de feminicídios e agressões motivadas por desprezo às mulheres."

"Apenas em 2025 houve 6.904 vítimas de tentativas e casos consumados de feminicídios, segundo levantamento do Laboratório de Estudos de Feminicídio da UEL [Universidade Estadual de Londrina]", lembrou a senadora Tronicke.

Ouça na Radioagência Nacional

 

A oposição defendia que a proposta fosse alterada, para permitir que não fossem punidos autores de crimes de misoginia em caso de 'liberdade de expressão' ou até por motivos religiosos. Mas as alterações foram rejeitadas pelo plenário do Senado.

O texto agora segue para discussão da Câmara dos Deputados.

Confira mais informações sobre a aprovação do PL no Repórter Brasil, da TV Brasil

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 47 minutos

Lula batiza primeiro caça Gripen produzido no Brasil

Entrega representa novo capítulo para aviação nacional, diz brigadeiro

 (Ricardo Stuckert / PR e Roque de Sá / Agência Senado)
Cenário Eleitoral Há 2 horas

Pesquisa eleitoral: Flávio Bolsonaro cresce contra Lula

Pesquisa mostra equilíbrio nas intenções de voto e variações conforme os cenários analisados

 (Foto: Mauricio Tonetto / Palácio Piratini)
Política Há 3 horas

Leite anuncia que não disputará o Senado e que só renuncia para concorrer ao Planalto

A decisão, de não disputar o Senado, terá impacto direto para o vice e pré-candidato do MDB, Gabriel Souza, que somente chegará à campanha como titular no comando do Piratini se Leite for o escolhido por Kassab.
Política Há 4 horas

Lei Antifacção é publicada no Diário Oficial da União

Norma determina medidas para combater organizações criminosas

 (Foto: Metrópoles)
Política Há 6 horas

Moraes concede prisão domiciliar a Bolsonaro

Ao conceder a prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro, Moraes impôs uma série de medidas cautelares. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
32° Sensação
1.94 km/h Vento
58% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Economia Há 26 minutos

Ultrafiltração ajuda a viabilizar reúso de água em ETAs
Tecnologia Há 41 minutos

Huawei FreeBuds Pro 5 chega ao Brasil em ação única
Política Há 41 minutos

Lula batiza primeiro caça Gripen produzido no Brasil
Saúde Há 41 minutos

Vacinação contra a gripe começa no DF
Senado Federal Há 41 minutos

Lei facilita crédito à exportação para micro e pequenas empresas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,18%
Euro
R$ 6,04 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,331,42 +1,22%
Ibovespa
185,436,31 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias