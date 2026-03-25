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Leite anuncia que não disputará o Senado e que só renuncia para concorrer ao Planalto

A decisão, de não disputar o Senado, terá impacto direto para o vice e pré-candidato do MDB, Gabriel Souza, que somente chegará à campanha como titular no comando do Piratini se Leite for o escolhido por Kassab.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Correio do Povo
25/03/2026 às 10h22
Leite anuncia que não disputará o Senado e que só renuncia para concorrer ao Planalto
(Foto: Mauricio Tonetto / Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite (PSD) somente irá renunciar ao mandato no prazo de desincompatibilização, que termina em 4 de abril, se for o escolhido para disputar o Planalto pelo PSD. A decisão foi anunciada em vídeo publicado nas redes sociais na noite desta terça-feira. Assim, caso o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, seja definido como representante na eleição presidencial pelo presidente nacional, Gilberto Kassab, Leite seguirá no mandato e não concorrerá ao Senado, o que era uma possibilidade.

“A eleição mais importante até aqui para mim é a de 2022. A que me fez o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul. E é por isso que eu só vou deixar o meu mandato se for para atender ao chamado da única eleição mais importante, a de presidente da República, que vai definir que Brasil, que sociedade e que política a gente vai ter daqui para frente”, disse Leite no vídeo.

A decisão, de não disputar o Senado, terá impacto direto para o vice e pré-candidato do MDB, Gabriel Souza, que somente chegará à campanha como titular no comando do Piratini se Leite for o escolhido por Kassab. Nesta terça-feira, Caiado se reuniu com Kassab em São Paulo.

Nesta quarta-feira, será a vez de Leite conversar com o dirigente. Kassab manteve o prazo até o fim deste mês para anunciar sua decisão mesmo após a saída do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do páreo, na segunda-feira.



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