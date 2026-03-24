Terça, 24 de Março de 2026
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Entenda o que acontece no Rio com a renúncia de Claudio Castro

Desembargador Ricardo Couto assume interinamente o governo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/03/2026 às 14h09
Entenda o que acontece no Rio com a renúncia de Claudio Castro
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O ex-governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, renunciou nesta segunda-feira (23) ao cargo para concorrer a uma vaga no Senado nas eleições majoritárias de outubro.

Com sua saída, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Couto, assume interinamente o governo.

Essa situação ocorre porque o vice-governador, Thiago Pampolha, que assumiu um cargo no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) saiu em 2025 e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, está licenciado do cargo.

Bacellar renovou o pedido de licença do mandato . Ele não exerce o cargo desde 10 de dezembro de 2025 porque foi preso durante a Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF), em 3 de dezembro.

O parlamentar teria vazado informações sigilosas sobre a investigação contra o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, acusado de intermediar compra e venda de armas para o Comando Vermelho (CV), principal facção criminosa do Rio de Janeiro.

Mensagens interceptadas pelos investigadores fundamentaram a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para prender e afastar Bacellar da presidência da Alerj.

Pela legislação, o presidente do TJRJ deverá organizar em dois dias uma eleição indireta para que os 70 deputados estaduais escolham em 30 dias um indicado para comandar o governo durante um mandato-tampão, até a escolha do próximo governador nas eleições de outubro.

Réu

Claudio Castro é réu em processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser condenado à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022.

Com a saída do governo, o pedido para cassar o mandato de Castro perde efeito, mas ele ainda pode ser condenado à inelegibilidade e ficar impedido de disputar o pleito deste ano.

O TSE retoma nesta terça-feira (24), às 19h, o julgamento.

O julgamento foi suspenso, no dia 10 deste mês, por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Até o momento, o placar da votação está em 2 votos a 0 pela cassação de Castro. Faltam cinco votos.

O julgamento também engloba o ex-vice-governador Thiago Pampolha, o deputado Rodrigo Bacellar, que foi secretário de Governo de Castro e o ex-presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) Gabriel Rodrigues Lopes.

Os acusados respondem por supostas contratações irregulares na Ceperj e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

O Ministério Público Eleitoral acusa Castro por obter vantagem eleitoral na contratação de servidores temporários, sem amparo legal, e na descentralização de projetos sociais para enviar recursos para entidades desvinculadas da administração pública do Rio de Janeiro.

De acordo com a acusação, a descentralização de recursos ocorreu para fomentar a contratação de 27.665 pessoas, totalizando gastos de R$ 248 milhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Leandro Chemalle / Thenews2 / Estadão Conteúdo)
Cenário Político Há 6 horas

Eduardo Leite se coloca como opção do PSD à Presidência após saída de Ratinho Junior

Definição do partido deve ocorrer até o fim de março, com disputa interna entre nomes do Sul e Centro-Oeste.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 9 horas

Cláudio Castro diz que sai do governo do Rio "de cabeça erguida

Ele renunciou ao Executivo fluminense para concorrer ao Senado

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 22 horas

Na Mesa com Datena recebe Simone Tebet e Guilherme Boulos, nesta terça

Programa vai ao ar pela TV Brasil às 21h

 © Lula Marques/Agência Brasil.
Política Há 24 horas

Comissão enfrentará "sistema organizado de opressão", diz Erika Hilton

Deputada é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Política Há 1 dia

PGR dá parecer favorável à prisão domiciliar de Bolsonaro

Medida é humanitária e considera a situação de saúde do ex-presidente

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 28°
28° Sensação
1.4 km/h Vento
63% Umidade
89% (0.37mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quarta
29° 19°
Quinta
31° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

99Food chega a Manaus com investimento de R$ 100 milhões
Tecnologia Há 23 minutos

Electrolux aprova R$ 250 mi via Finep com apoio da Macke
Obras Há 23 minutos

Governador Eduardo Leite vistoria obras de recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo
Economia Há 23 minutos

Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 222,1 bilhões em fevereiro
Economia Há 23 minutos

Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de fevereiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,40%
Euro
R$ 6,09 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 387,007,65 -2,01%
Ibovespa
182,206,95 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias