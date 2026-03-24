Eduardo Leite se coloca como opção do PSD à Presidência após saída de Ratinho Junior

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reafirmou sua intenção de ser o candidato à Presidência do PSD, após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Junior.

"De minha parte, reafirmo aqui minha disposição de liderar este projeto de um centro democrático que ofereça aos brasileiros um novo caminho de união, esperança e futuro. O PSD pode ganhar estas eleições, e estou pronto e com muito energia para estar à frente desta alternativa diferente e fora da polarização. Tenho certeza que seremos muito ajudados nessa missão pelo governador Ratinho Jr", afirmou Leite, via redes sociais.

Ratinho Junior era o pré-candidato do PSD com melhor desempenho nas pesquisas. Na Quaest mais recente, de março, aparecia com 7% das intenções de voto nos cenários de primeiro turno, contra 4% de Ronaldo Caiado e 3% de Eduardo Leite.

Ratinho, Leite e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, eram os três nomes cotados para concorrer a presidente da República pelo PSD. Agora, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, deverá escolher entre o gaúcho e o goiano para representar uma candidatura da chamada 'terceira via' no Brasil.

Em vídeo publicado já na noite desta segunda-feira, Leite afirmou que seu partido tem capacidade de vencer as eleições. "Tenho certeza que é uma eleição possível e o PSD tem essa responsabilidade com o país. Nos próximos dias, ele vai tomar essa decisão e eu estou aqui firme para poder liderar este projeto que ajuda a despolarizar o Brasil", declarou.

Após a desistência de Ratinho, Kassab divulgou nota reiterando que o PSD terá candidato a presidente. "O PSD se mantém firme em sua decisão de apresentar aos brasileiros uma candidatura a presidente da República, que com certeza será a 'melhor via', contrapondo-se a essa polarização de propostas radicais que em nada contribuem para o que o Brasil precisa", diz o texto.

Ele ainda tece elogios a Leite e Caiado e mantém o prazo que havia sido definido para a tomada de decisão, que deve ocorrer até o final do mês. "Eduardo Leite e Ronaldo Caiado são governadores muito bem avaliados, com inúmeras realizações ao longo de suas vidas públicas. Ambos têm apresentado seus projetos para o Brasil, que nortearão o plano de governo do candidato do PSD. A escolha, como afirmado anteriormente, deve ocorrer até o fim deste mês de março", afirma a nota assinada pelo presidente nacional da sigla.

Leite ainda fez declarações elogiosas a Ratinho e afirmou que respeita sua decisão. "Recebi com respeito e admiração a manifestação do governador Ratinho Jr. sobre sua decisão de permanecer como governador até o final do seu mandato, abrindo mão de disputar a presidência neste ano. Um dos melhores governadores do país, sabe melhor do que nenhum de nós as razões que o levam a esta decisão, e nos cabe apoiá-lo e desejar que tenha ainda mais sucesso daqui pra frente", escreveu em suas redes sociais.

Há menos de 20 dias, Leite lançou um manifesto ao país oficializando sua pré-candidatura e reiterando em carta seu desejo de se candidatar à Presidência. Na ocasião, afirmou que "o Brasil tem um problema de direção".

Dias antes, declarou ao g1 que teria um "diferencial" para "liderar um projeto de despolarização" na medida em que "não abraçou, nas eleições 2022, nem Lula (PT) nem Bolsonaro (PL)".

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