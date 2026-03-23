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Congresso terá Frente Parlamentar pela Paz Mundial

Resolução está no Diário Oficial desta segunda-feira (23)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/03/2026 às 09h28

Resolução do Senado publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) cria a Frente Parlamentar pela Paz Mundial no âmbito do Congresso Nacional.

A frente será formada pelos senadores, e é permitida a participação de ex-parlamentares como membros honorários.

De acordo com a Resolução 45/2025 , a frente terá regimento próprio e se reunirá nas dependências do Senado Federal.

São objetivos do grupo:

  • fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial;
  • promover o debate e o apoio à tramitação de ações parlamentares voltadas à promoção da paz no Brasil e no mundo;
  • Apoiar iniciativas voltadas à solução pacífica dos conflitos e à convivência harmônica entre os povos;

O texto foi apresentado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS).

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