Congresso terá Frente Parlamentar pela Paz Mundial

Resolução do Senado publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) cria a Frente Parlamentar pela Paz Mundial no âmbito do Congresso Nacional.
A frente será formada pelos senadores, e é permitida a participação de ex-parlamentares como membros honorários.
De acordo com a Resolução 45/2025 , a frente terá regimento próprio e se reunirá nas dependências do Senado Federal.
São objetivos do grupo:
O texto foi apresentado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS).