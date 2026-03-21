Sábado, 21 de Março de 2026
19°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

RJ: coronel Sylvio Ciuffo Guerra é novo secretário de Polícia Militar

Marcelo de Menezes deixa o cargo para disputar eleições deste ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/03/2026 às 12h28

O governador Cláudio Castro nomeou o coronel Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra como novo secretário de Polícia Militar (PM), em substituição ao coronel Marcelo de Menezes, que deixa o cargo em razão da desincompatibilização para disputar as eleições deste ano. A decisão foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial dessa sexta-feira (20).

“Quero agradecer ao coronel Marcelo de Menezes pelo trabalho ao longo desses anos e por combater duramente o crime organizado no Rio de Janeiro”, disse Cláudio Castro.

O coronel Menezes foi um dos comandantes da Operação Contenção, em outubro do ano passado, nos complexos da Penha e do Alemão, que resultou na morte de 122 pessoas, entre elas cinco policiais cis e militares.

Sylvio Ciuffo Guerra, de 57 anos, ingressou na PM há 34 anos e tem formação em cursos nas áreas militar e de segurança pública. Atualmente, exercia o cargo de subsecretário de Comando e Controle da corporação, responsável pela gestão do aparato tecnológico de segurança.

Interinos efetivados

Além da nomeação do novo secretário de Polícia Militar, o governador efetivou os secretários interinos Felipe da Costa Brasil, na Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Deodônio Cândido de Macedo Neto, no Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar e Rodrigo Dantas Scorzelli na Secretaria de Esporte e Lazer.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Há 2 horas

Rio de Janeiro tem novo prefeito

Vice Eduardo Cavaliere tomou posse em substituição a Eduardo Paes

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Lula diz que cobrará Conselho de Segurança da ONU sobre guerra no Irã

Presidente afirma que países-membros estão fazendo guerra, e não a paz
Política Há 2 dias

Lula destaca importância de terras raras do Brasil para América do Sul

Presidente participou de homenagem a Pepe Mujica
Política Há 2 dias

Deputada que fez blackface em SP declarou-se parda à Justiça Eleitoral

Parlamentar do PL recebeu verba do Fundo Eleitoral

 © Reprodução/TV Alesp
Política Há 2 dias

Deputados pedem cassação de Fabiana Bolsonaro por blackface na Alesp

Deputada criticou a eleição de Erika Hilton para Comissão da Mulher

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 35°
34° Sensação
4.1 km/h Vento
47% Umidade
25% (0mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Domingo
31° 19°
Segunda
34° 19°
Terça
26° 19°
Quarta
32° 19°
Quinta
33° 19°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 1 hora

Famílias lutam para reconstruir a vida um mês depois de chuvas em MG
Política Há 1 hora

RJ: coronel Sylvio Ciuffo Guerra é novo secretário de Polícia Militar
Política Há 2 horas

Rio de Janeiro tem novo prefeito
Geral Há 2 horas

Ator e diretor teatral Juca de Oliveira morre, aos 91 anos, em SP
Jornal Província Há 2 horas

Edição 1519 - 20 de Março de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,12%
Euro
R$ 6,15 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,016,73 -0,02%
Ibovespa
176,219,40 pts -2.25%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6981 (20/03/26)
07
29
39
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3641 (20/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
16
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2902 (20/03/26)
05
12
21
25
29
31
33
36
46
47
50
54
58
60
61
66
68
72
78
83
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias