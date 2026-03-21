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Osterfest em Pomerode reúne tradição e recordes em uma das principais festas de Páscoa do Brasil

Foto: Divulgação / SecomGOVSCSanta Catarina é conhecida por suas belas paisagens, tradições e cultura. Para quem busca uma experiência lúdica, dive...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
21/03/2026 às 08h36
Osterfest em Pomerode reúne tradição e recordes em uma das principais festas de Páscoa do Brasil
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação / SecomGOVSC

Santa Catarina é conhecida por suas belas paisagens, tradições e cultura. Para quem busca uma experiência lúdica, divertida e cheia de cores, uma opção que marca a a Páscoa em Santa Catarina é ir à Osterfest, em Pomerode. É uma das principais festas de Páscoa do Brasil e mantém viva a tradição trazida pelos imigrantes alemães.

Um dos destaques é a maior árvore de Páscoa do país, composta por 105 mil casquinhas de ovos naturais, pintadas à mão com cores vibrantes e naturais, criando um espetáculo visual impressionante.

Outro símbolo da festa é o ovo gigante com 16 metros de altura e que conquistou reconhecimento no Guinness World Records. A cada ano, o ovo aumenta de tamanho, quebrando novos recordes graças ao esforço da comunidade pomerodense, que se dedica para torná-lo ainda mais marcante, vistoso e robusto.

“Essa é uma das mais lindas festas de Páscoa do Brasil. Reúne família, cultura, gastronomia e contribui muito para a economia local, aumentando renda e gerando empregos”, destacou a secretário de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O “ovão” também recebe uma pintura nova a cada edição, realizada por pintores, escritores e ilustradores, transformando-o em uma verdadeira obra de arte. Pensando nos pequenos, a festa ainda resgata brincadeiras tradicionais, como a caça aos ovos de Páscoa, e segue o percurso do coelhinho.

O Centro Cultural de Pomerode, ponto de visita obrigatório, mantém vivas tradições e oferece diversas atrações, movimentando o turismo local nesta época do ano. Um dos destaques é a rota enxaimel, com suas casas construídas sem pregos, como a histórica Casa do Imigrante Carl Weege, aberta à visitação com móveis e objetos de época que contam a história da comunidade.

Para os amantes de doces, durante a Osterfest é possível visitar fábricas de chocolate, com tours interativos e lojas no Centro, além do Museu da Porcelana Schmidt, que exibe peças tradicionais do século passado e homenageia a cultura brasileira.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A gastronomia típica não fica de fora: joelho de porco (Eisbein), chucrute, arroz branco acompanhado de salsichas (branca e vermelha) com mostarda e raiz-forte, e, para sobremesa, o delicioso strudel de maçã ou banana servido com sorvete de creme. Tudo isso acompanhado de chopp gelado e música típica, lembrando as animadas cervejarias de Munique.

Sobre a Osterfest

A 18ª edição da Osterfes t é realizada entre os dias 12 de fevereiro e 5 de abril, sempre de quinta-feira a domingo, das 10h às 20h, com data extra na próxima segunda-feira, 23, feriado de aniversário em Florianópolis.

A programação inclui apresentações culturais, grupos folclóricos, oficinas temáticas, atividades recreativas e competições típicas, além de atrações para toda a família, como pintura de casquinhas, parque de diversões e interação com os mascotes Fritz e Frida Hase.

A Osterfest também contará com peça teatral inédita aos sábados e música ao vivo ao longo do evento, reforçando a proposta de valorizar as tradições germânicas e oferecer uma experiência cultural e turística completa aos visitantes.

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