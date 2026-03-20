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Orla do Guaíba recebe abertura do STU National 2026 com incentivo do governo do Estado

Porto Alegre, considerada a capital nacional do skate, recebe, a partir desta sexta-feira (20/3), a etapa de abertura do circuito STU National 2026...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/03/2026 às 20h13
Orla do Guaíba recebe abertura do STU National 2026 com incentivo do governo do Estado
Orla do Guaíba recebe etapa com disputas de street e park e presença de atletas de destaque -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Porto Alegre, considerada a capital nacional do skate, recebe, a partir desta sexta-feira (20/3), a etapa de abertura do circuito STU National 2026. Pelo quinto ano consecutivo, o trecho 3 da orla do Guaíba sedia o evento, que neste primeiro final de semana foca nas modalidades olímpicasstreetepark. Mais de 40 atletas disputaram as eliminatórias masculinas nesta sexta, buscando as vagas decisivas para as finais de domingo (22/3).

As atividades começaram às 10h com os treinos e aquecimentos no Skatepark. Ao meio-dia, a fase eliminatória dostreetabriu as baterias. Em quatro disputas acirradas, dez skatistas garantiram vaga para a semifinal do sábado (21/3), com destaque para as performances de Gabryel Aguillar, Ivan Monteiro, Matheus Mendes e Wallace Gabriel.

Evento destaca modalidades olímpicas e programação cultural ao longo do fim de semana -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Evento destaca modalidades olímpicas e programação cultural ao longo do fim de semana -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Semifinais neste sábado

Durante a tarde, o público acompanhou as eliminatórias da modalidadepark. Seguindo o formato de quatro baterias com três voltas cada — valendo apenas a nota da melhor volta —, os atletas definiram os classificados para o final de semana. Entre os principais nomes da tarde, destacaram-se Pedro Carvalho, Miguel Leal e Dan Sabino. O dia encerrou com as repescagens das duas modalidades, oferecendo uma última chance de avanço para os competidores.

Neste sábado (21/3), a competição ganha intensidade. Pela manhã, acontecem as fases femininas e, a partir das 13h30, iniciam as semifinais de ambos os gêneros. Além das disputas por pontos no ranking, a noite reserva o STU Superstars, uma exibição especial com ícones mundiais como Sandro Dias, o Mineirinho, e Karen Jonz.

As grandes finais ocorrem no domingo (22/3), das 14h às 17h55, definindo os primeiros campeões da temporada. Para completar a experiência, o festival STU Urb promove uma série de shows com artistas de renome local e nacional ao final de cada dia de evento.

Evento reúne mais de 40 atletas e define finalistas ao longo do fim de semana -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Evento reúne mais de 40 atletas e define finalistas ao longo do fim de semana -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Turismo e Experiência

Além da adrenalina nas pistas, o evento conta com a presença institucional do governo do Estado. A Secretaria de Turismo (Setur) promove uma ativação focada no turismo de natureza e aventura, apresentando as potencialidades das regiões turísticas gaúchas e oferecendo experiências ao ar livre aos visitantes.

Ingressos

Os interessados em acompanhar as fases decisivas podem adquirir as entradas via plataforma Zig Tickets. Há disponibilidade de ingressos gratuitos (sujeitos à lotação das arquibancadas) e a modalidade de ingresso solidário, que concede desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível no acesso ao evento. O complexo oferece ainda praça de alimentação, feira URB e ativações culturais.

Texto e edição: Secom

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