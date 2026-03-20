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Comissão debate financiamento para energia renovável diante de cortes de geração

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute na terça-feira (24) alternativas de financiamento para o setor de energia renovável d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
20/03/2026 às 11h33
Comissão debate financiamento para energia renovável diante de cortes de geração
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute na terça-feira (24) alternativas de financiamento para o setor de energia renovável diante da ocorrência de cortes de geração, conhecidos como curtailment .

A audiência pública será realizada no plenário 14, às 16 horas.

O debate atende a pedido do deputado Paulo Guedes (PT-MG). Ele afirma que o objetivo é discutir soluções para o curtailment , fenômeno que ocorre quando usinas eólicas e solares estão aptas a gerar energia, mas são impedidas de injetá-la no sistema por razões externas à sua operação.

Paulo Guedes acrescenta que a ocorrência crescente desses cortes representa um risco para a segurança energética e para a expansão das fontes renováveis no país, além de gerar perdas econômicas relevantes.

“Esse fenômeno [ curtailment ] compromete a sustentabilidade ambiental e a eficiência do sistema, representando um obstáculo real à transição energética e retardando o avanço da matriz renovável”, diz.

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