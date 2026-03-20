Agenda Legislativa da Indústria será lançada na terça no Congresso

O Congresso Nacional se reúne em sessão solene na próxima terça-feira (24) para o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2026. O evento começa às 9 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados.

A Agenda Legislativa reúne propostas que impactam o ambiente de negócios, a competitividade e o desenvolvimento econômico e social do país.

A publicação é elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com as federações estaduais de indústrias, associações setoriais e sindicatos nacionais.

A sessão solene foi proposta pelos deputados Sergio Souza (MDB-PR), Luiz Gastão (PSD-CE), Soraya Santos (PL-RJ), Luisa Canziani (PSD-PR), e pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE).