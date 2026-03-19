Pesquisa analisa impacto do calor extremo em praias de SC

Pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) estão realizando um estudo para analisar os efeitos do calor extremo sobre moradores, trabalhadores urbanos, comunidades de baixa renda, surfistas, pescadores e frequentadores das praias da região centro-norte de Santa Catarina. O objetivo é reunir dados para orientar decisões do poder público e apoiar políticas públicas.

A pesquisa "Entre o Sol e o Mar: Calor Extremo e Resiliência Climática na Zona Costeira de Santa Catarina" é coordenada pelo professor Marcus Polette, do Laboratório de Conservação e Gestão Costeira e do Observatório Costeiro da universidade. O estudo ocorre em parceria com o IoTec Lab (Laboratório Multiusuário para o Desenvolvimento de Tecnologias Transformadoras em Cidades Inteligentes e Sustentáveis), ligado à Escola Politécnica da mesma instituição de ensino.

Segundo Polette, o estudo busca avaliar impactos do fenômeno em diferentes áreas. "Precisamos entender como o calor extremo afeta a saúde das pessoas, as praias e a qualidade de vida nas cidades", afirma.

As atividades incluem ações de campo para avaliar a percepção de usuários das praias e de surfistas sobre as ondas de calor. Também estão em andamento análises sobre os efeitos da radiação solar em pescadores e trabalhadores portuários, com instalação de medidores de temperatura e aplicação de questionários.

Além disso, por meio do IoTec Lab, o projeto também atua no desenvolvimento de sensores para medir temperatura e radiação solar em diferentes pontos das cidades. Os dados serão transmitidos por rede LoRaWAN e processados para apoiar estratégias de adaptação e políticas públicas.

O professor Jordan Passinato Sausen, do IoTec Lab, explica como ocorre a atuação do laboratório.

Estudo possui várias frentes

No município de Itajaí, a pesquisa tem como foco o bairro Cidade Nova, onde são avaliadas condições de retenção de calor em residências e características urbanas ligadas à exposição às altas temperaturas. "A ideia é avaliar as temperaturas que as casas recebem em dias de ondas de calor", explica Polette.

Já em Balneário Camboriú, o estudo analisa a percepção de moradores e frequentadores da Praia Central sobre o aumento do calor e a relação com ilhas de calor urbanas.

Visando coletar as respostas de moradores, turistas, pescadores e trabalhadores da orla, os pesquisadores da Univali também disponibilizaram questionários online. O prazo para responder vai até abril deste ano.

"Os dados desta pesquisa podem apoiar prefeituras e setores econômicos no planejamento das próximas temporadas", afirma Polette.

Os questionários podem ser respondidos nos links a seguir:

- Surfistas (de todo o Brasil), basta clicar aqui.

- Moradores e frequentadores da Praia Central de Balneário Camboriú, basta clicar aqui.

- Moradores e frequentadores das praias do centro-norte de SC, basta clicar aqui.