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Pesquisa analisa impacto do calor extremo em praias de SC

Estudo coleta dados com moradores, surfistas e trabalhadores para orientar políticas públicas sobre ondas de calor.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/03/2026 às 16h09
Pesquisa analisa impacto do calor extremo em praias de SC
Giovani Dressler/iStock

Pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) estão realizando um estudo para analisar os efeitos do calor extremo sobre moradores, trabalhadores urbanos, comunidades de baixa renda, surfistas, pescadores e frequentadores das praias da região centro-norte de Santa Catarina. O objetivo é reunir dados para orientar decisões do poder público e apoiar políticas públicas.

A pesquisa "Entre o Sol e o Mar: Calor Extremo e Resiliência Climática na Zona Costeira de Santa Catarina" é coordenada pelo professor Marcus Polette, do Laboratório de Conservação e Gestão Costeira e do Observatório Costeiro da universidade. O estudo ocorre em parceria com o IoTec Lab (Laboratório Multiusuário para o Desenvolvimento de Tecnologias Transformadoras em Cidades Inteligentes e Sustentáveis), ligado à Escola Politécnica da mesma instituição de ensino.

Segundo Polette, o estudo busca avaliar impactos do fenômeno em diferentes áreas. "Precisamos entender como o calor extremo afeta a saúde das pessoas, as praias e a qualidade de vida nas cidades", afirma.

As atividades incluem ações de campo para avaliar a percepção de usuários das praias e de surfistas sobre as ondas de calor. Também estão em andamento análises sobre os efeitos da radiação solar em pescadores e trabalhadores portuários, com instalação de medidores de temperatura e aplicação de questionários.

Além disso, por meio do IoTec Lab, o projeto também atua no desenvolvimento de sensores para medir temperatura e radiação solar em diferentes pontos das cidades. Os dados serão transmitidos por rede LoRaWAN e processados para apoiar estratégias de adaptação e políticas públicas.

O professor Jordan Passinato Sausen, do IoTec Lab, explica como ocorre a atuação do laboratório.

Estudo possui várias frentes

No município de Itajaí, a pesquisa tem como foco o bairro Cidade Nova, onde são avaliadas condições de retenção de calor em residências e características urbanas ligadas à exposição às altas temperaturas. "A ideia é avaliar as temperaturas que as casas recebem em dias de ondas de calor", explica Polette.

Já em Balneário Camboriú, o estudo analisa a percepção de moradores e frequentadores da Praia Central sobre o aumento do calor e a relação com ilhas de calor urbanas.

Visando coletar as respostas de moradores, turistas, pescadores e trabalhadores da orla, os pesquisadores da Univali também disponibilizaram questionários online. O prazo para responder vai até abril deste ano.

"Os dados desta pesquisa podem apoiar prefeituras e setores econômicos no planejamento das próximas temporadas", afirma Polette.

Os questionários podem ser respondidos nos links a seguir:

- Surfistas (de todo o Brasil), basta clicar aqui.

- Moradores e frequentadores da Praia Central de Balneário Camboriú, basta clicar aqui.

- Moradores e frequentadores das praias do centro-norte de SC, basta clicar aqui.

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