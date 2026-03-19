Projeto Moradia para Jovens e Mulheres está em operação e incentiva a permanência no campo

Foto: Aires Mariga/Epagri

Jovens e mulheres do meio rural catarinense já podem acessar uma nova linha de apoio para investir na construção ou reforma de suas casas. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) colocou em operação o Projeto Moradia para Jovens e Mulheres, iniciativa que integra o Pronampe Agro SC e amplia o acesso à habitação no campo com condições mais acessíveis de financiamento.

O Programa Moradia para Jovens e Mulheres é operacionalizado em parceria com a Epagri. O público beneficiado inclui jovens agricultores e pescadores familiares, egressos dos Centros de Educação Profissional Agrotécnicos (Cedups) e das Casas Familiares Rurais, com idade entre 18 e 29 anos, além de mulheres egressas do curso Flor-e-Ser, ministrados pela Epagri, e que tenham ativo o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

O financiamento prevê limite de enquadramento de até R$ 100 mil por família, com subvenção de juros de até 5% ao ano e prazo de repasse de até 8 anos, tornando o acesso ao crédito mais facilitado e adequado à realidade dessas famílias.

“Com mais esse projeto reforçamos o compromisso do Governo do Estado em promover inclusão, sucessão familiar e desenvolvimento sustentável no campo, ao apoiar diretamente projetos estratégicos para o futuro do meio rural. É uma ação para fortalecer a permanência de jovens e mulheres nas atividades agrícolas e para impulsionar novas oportunidades no campo”, avalia o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Incentivos às mulheres e jovens

Além da nova linha de moradia, as mulheres e jovens podem acessar programas e projetos específicos, que proporcionam maior autonomia, estimulando a sucessão e o gerenciamento das propriedades. Em 2025, esses projetos atenderam mais de 600 mulheres e jovens, com investimento de R$ 10,4 milhões. Para 2026, estão previstos R$ 12,5 milhões.

O Programa Jovens e Mulheres em Ação promove capacitação e acesso a crédito para estimular a autonomia e o protagonismo no meio rural. Esse programa é constituído pelos Projetos Ação Jovem Rural e do Mar, Ação Mulher Rural e do Mar, Realiza, Conecta Jovem e Conecta Flor-e-Ser.

A iniciativa inclui processos formativos baseados na Pedagogia da Alternância, voltados tanto para jovens quanto para mulheres, com foco na permanência no campo, na geração de renda e no desenvolvimento de novos projetos nas propriedades rurais e da pesca.

Como desdobramento dessas formações, os participantes podem acessar diferentes linhas de apoio financeiro. Entre elas está o Projeto Realiza, que oferece financiamento sem juros para execução de projetos produtivos, com limite de até R$ 50 mil por beneficiário ou até R$ 120 mil para projetos coletivos, prazo de pagamento de cinco anos e desconto de 50% para quem mantém as parcelas em dia.

Também fazem parte das ações o Conecta Jovem e o Conecta Flor-e-Ser, iniciativas voltadas à inclusão digital no meio rural, que apoiam a aquisição de equipamentos de informática e a instalação de acesso à internet. Ambas as linhas disponibilizam até R$ 5 mil em financiamento, sem juros, com prazos de até três anos e incentivo ao pagamento em dia.

O acesso aos programas ocorre por meio dos escritórios da Epagri, que também são responsáveis pela orientação técnica, capacitação e acompanhamento dos beneficiários.



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Andréia Cristina Oliveira

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