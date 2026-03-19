Comissão aprova projeto que torna igreja no Piauí patrimônio do Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3124/24, do deputado Flávio Nogueira (PT-PI), que declara a Igreja de São Benedito, em Teresina (PI), patrimônio cultural do país.

“Erguida no século 19 com mão de obra negra, a igreja foi inspirada nas basílicas medievais da Itália, em forma de cruz latina, com torres piramidais que alcançam mais de 40 metros de altura”, disse o parlamentar ao apresentar a proposta.

Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas Casas.

Homenagens

Nesta semana, a comissão também aprovou o Projeto de Lei 2298/24, do deputado Sergio Souza (MDB-PR), que confere a Toledo, no Paraná, o título de Capital Nacional da Proteína Animal.

Outra iniciativa aprovada foi o Projeto de Lei 3387/23, do deputado Romero Rodrigues (Pode-PB), que denomina trecho da BR-426 como “Rodovia Gil Galdino”, em homenagem ao ex-prefeito de Piancó (PB).

Como foram analisadas em caráter conclusivo, as duas propostas deverão seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final dos dois textos precisa ser aprovada pelas duas Casas.