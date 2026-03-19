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Comissão aprova projeto que recria o Biênio da Primeira Infância

Proposta segue para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/03/2026 às 15h38
Comissão aprova projeto que recria o Biênio da Primeira Infância
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 534/25, da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que institui novamente o Biênio da Primeira Infância do Brasil.

A proposta altera a Lei 13.960/19 , que previa o marco comemorativo entre 2020 e 2021. Conforme o texto aprovado, o Biênio da Primeira Infância passará a ser celebrado nos dois anos subsequentes à publicação da futura lei.

Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas Casas.

Mobilização
A relatora na CCJ, deputada Maria do Rosário (PT-RS), recomendou a aprovação do texto após ajustes. “A ideia é potencializar ações de mobilização, informação e sensibilização sobre a relevância dos primeiros anos de vida”, disse a relatora.

Na justificativa que acompanha o projeto, Laura Carneiro, autora da proposta, afirmou que a emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 impôs restrições a eventos e mobilizações, esvaziando o alcance da iniciativa original.

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