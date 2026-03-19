Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Relatório da ONU aponta desigualdade de gênero no acesso à água

Meninas e mulheres são maiores responsáveis por coleta de água

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/03/2026 às 10h24
Relatório da ONU aponta desigualdade de gênero no acesso à água
© José Cruz/Agência Brasil

As desigualdades de gênero continuam a comprometer a segurança hídrica mundial, afetando de maneira desproporcional mulheres e meninas. Apesar de serem as principais responsáveis pela coleta de água, elas continuam excluídas da gestão e dos cargos de liderança no setor hídrico.

Esta é a conclusão do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, publicado nesta quinta-feira (19) pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em nome da ONU-Água.

O relatório aponta que as mulheres são responsáveis pela coleta de água em mais de 70% dos domicílios rurais sem acesso a esse tipo de serviços.

O diretor-geral da Unesco, Khaled El-Enany, avalia que garantir a participação das mulheres na gestão e na governança hídrica é um fator fundamental para o progresso e para o desenvolvimento sustentável.

“Devemos intensificar os esforços a fim de proteger o acesso de mulheres e meninas à água. Este não é apenas um direito básico, pois quando as mulheres têm acesso igual à água, todos se beneficiam”, afirmou El-Enany.

Para o presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e presidente da ONU-Água, Alvaro Lario, é hora de reconhecer plenamente o papel central das mulheres e das meninas nas soluções relacionadas à água.

“Precisamos de mulheres e homens que administrem a água lado a lado, como um bem comum que fornece benefícios a toda a sociedade”, disse Lario.

Dia Mundial da Água

O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos é divulgado anualmente no contexto do Dia Mundial da Água, celebrado no próximo domingo (22). O estudo deste ano alerta que 2,1 bilhões de pessoas ainda não contam com água potável administrada de forma segura, sendo que as mulheres e meninas são as mais afetadas.

Segundo a ONU, por serem na maioria das vezes as responsáveis pela coleta e gestão da água em suas residências, mulheres e meninas estão expostas a esforço físico, perda de acesso à educação e aos meios de subsistência, riscos à saúde e maior vulnerabilidade à violência de gênero, especialmente nos locais em que os serviços não são seguros ou são pouco confiáveis.

Confira os principais destaques do estudo

  • Mundialmente, todos os dias, mulheres e meninas passam um total de 250 milhões de horas coletando água, tempo que poderia ser dedicado à educação, ao lazer ou a atividades de geração de renda. Meninas menores de 15 anos (7%) têm maior probabilidade do que meninos da mesma idade (4%) de buscar água.
  • Instalações sanitárias precárias afetam mulheres e meninas de maneira desproporcional, especialmente em favelas urbanas e áreas rurais. A falta de sanitários e de água para ser usada na higiene menstrual provoca vergonha e absenteísmo: estima-se que, entre 2016 e 2022, 10 milhões de adolescentes (15–19 anos), em 41 países, faltaram à escola, ao trabalho ou a atividades sociais em razão das dificuldades de higiene na menstruação.
  • Apesar de seu papel central na provisão de água para uso doméstico, na agricultura, na preservação de ecossistemas e na resiliência comunitária, as mulheres permanecem sistematicamente sub-representadas na governança, no financiamento, nos serviços e na tomada de decisões do setor hídrico.
  • Desigualdades de gênero na posse de terras e propriedades impactam diretamente o acesso das mulheres à água. Muitas vezes, os direitos à água estão vinculados aos direitos à terra, o que afeta diretamente a disponibilidade hídrica para usos produtivos, como a agricultura. Leis e regulamentos relativos à propriedade de terra que discriminam mulheres as colocam em uma situação de desvantagem social e econômica. Em alguns países, homens detêm o dobro de terras em comparação às mulheres.

Recomendações

O relatório apresenta recomendações para a promoção de avanços significativos, entre elas:

  • eliminar barreiras legais, institucionais e financeiras aos direitos iguais de mulheres à água, à terra e aos serviços;
  • investir em dados hídrico-ambientais desagregados por sexo, a fim de expor as desigualdades e orientar políticas;
  • valorizar o trabalho não remunerado relacionado à água nos processos de planejamento, precificação e decisões de investimento;
  • fortalecer a liderança e a capacidade técnica das mulheres, especialmente em áreas científicas e técnicas da governança hídrica.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 hora

De cada 10 serviços digitais, 8 não checam idade na criação de conta

Estudo inédito mapeou formas de aferição de idade no Brasil

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 6 horas

Operações policiais na Maré deixaram 160 mortos em dez anos

Dados estão no Boletim Direito à Segurança Pública na Maré, de 2025
Direitos Humanos Há 6 horas

Livro aborda escravidão infantil no século 19 e reflexos na atualidade

Historiadora discute exploração e resistência de crianças negras

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 20 horas

Consulta pública ouvirá sociedade sobre implementação do ECA Digital

ANPD anuncia cronograma escalonado para implementação da lei

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 21 horas

Governo cria centro ligado à PF para proteção de criança e adolescente

Centro vai investigar crimes digitais envolvendo público infantil

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
33° Sensação
1.02 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

ATLANTAR foca no crescimento do middle market brasileiro
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova ampliação da cobertura de planos de saúde para emergências relacionadas à gestação
Tecnologia Há 24 minutos

Nimble Evolution e Postman anunciam parceria estratégica
Câmara Há 24 minutos

CPMI do INSS convida Galípolo e Campos Neto a prestar esclarecimentos
Tecnologia Há 39 minutos

Pagamentos recorrentes crescem e exigem adaptação externa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,32%
Euro
R$ 6,06 +0,69%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 386,285,74 -2,32%
Ibovespa
178,332,39 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias