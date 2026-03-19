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Padre Kelmon revela a qual cargo será candidato em 2026

Padre Kelmon ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Metrópoles
19/03/2026 às 07h07
Padre Kelmon revela a qual cargo será candidato em 2026
(Foto: Metrópoles)

O autointitulado sacerdote Padre Kelmon anunciou que será candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de outubro de 2026 pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a decisão atende a um “chamado de Deus” e que pretende disputar o cargo sem motivações pessoais.

Ao justificar a candidatura, Kelmon declarou que “é hora de ir” e que “recebe essa missão como um verdadeiro chamado de Deus, não por ambição, não por vaidade, mas por responsabilidade”. A fala foi divulgada em seus perfis oficiais.

 

Padre Kelmon ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022. À época, assumiu a cabeça de chapa do PTB após o TSE indeferir a candidatura de Roberto Jefferson. O pastor Luiz Cláudio Gamonal foi indicado como vice.

Durante a campanha presidencial, Kelmon defendeu pautas como o movimento pró-vida, o direito ao porte de arma e a criminalização da “cristofobia”, além de propor a cobrança de mensalidade em universidades públicas. Ele também protagonizou embates com outros candidatos e adotou uma linha de defesa do governo Bolsonaro.

No primeiro turno de 2022, Kelmon recebeu 81.129 votos, o equivalente a 0,07% dos votos válidos, terminando a disputa em 7º lugar.



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