Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Impasse sobre futuro de Eduardo Leite permanece até final de março

Leite, palestrante do Tá na Mesa desta quarta, acompanhado do seu vice, Gabriel Souza

Por: Andre Eberhardt Fonte: Correio do Povo
18/03/2026 às 20h04
Impasse sobre futuro de Eduardo Leite permanece até final de março
(Foto: Camila Cunha)

Os desdobramentos envolvendo o possível destino político do governador Eduardo Leite (PSD) e as suas potenciais consequências terão de esperar até a próxima semana, quando o PSD deverá bater o martelo sobre quem será o candidato do partido na corrida para o Palácio do Planalto – cargo ao qual Leite já se apresentou como pré-candidato.

Se confirmado que está fora do páreo – visto o favoritismo de Ratinho Jr. –, o governador deverá começar a discussão em torno do seu futuro. E, segundo ele, todas as opções estão na mesa. Seja renunciar para concorrer a uma vaga no Senado, seja renunciar para ser candidato a vice em uma chapa nacional ou, até, se manter no cargo para permitir que o seu vice-governador Gabriel Souza (MDB) , candidato à sua sucessão, “faça campanha livremente”.


Questionado se esse período de indecisão não atrapalharia a pré-candidatura do vice-governador, que tem aparecido em desvantagem nos levantamentos, Leite acredita que não, e reforçou: “o único governador reeleito no Rio Grande do Sul não estava no mandato”.

Apesar disso, algumas definições importantes, como os nomes que vão concorrer ao Senado na chapa de Gabriel, ficam na geladeira até que o destino do governador seja selado. Outra escolha que não depende de Leite, mas passa por ele, é o nome que será escolhido para ser candidato a vice-governador ao lado do emedebista. Nos bastidores, crescem os rumores sobre a ida do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e deputado estadual, Ernani Polo, para o PSD. Ele é o principal cotado para a vaga.

“Essa é uma decisão pessoal, se decidir trocar de partido será muito bem-vindo no PSD. Ele (Ernani) tem toda a cara e identidade e a forma de fazer política alinhadas com aquilo que o PSD busca imprimir na política gaúcha. Ou seja: posições firmes, mas com respeito a quem diverge, capacidade de diálogo, com boa interação com os diversos setores da sociedade. Essa é nossa forma de atuação”, disse Leite, que aproveitou, ainda, para dar uma alfinetada ao atual partido do deputado, o PP.

O governador declarou que respeita, mas não entende a decisão do partido de sair do governo e realizar uma aliança com o PL. “Os progressistas foram parceiros importantes e decidiram trilhar um caminho que eu respeito. Lamento que se associem a um projeto que se oponha a muitas das coisas que nós fizemos, inclusive juntos, nesses últimos anos, se associando a uma candidatura que contesta, que ataca, que não consegue apresentar um projeto melhor. Eu não consigo entender a lógica dessa associação”, disse.

Os assuntos envolvendo o pleito de outubro pautaram boa parte da coletiva de imprensa promovida pela Federasul. O governador foi o convidado para o Tá na Mesa desta quarta-feira, onde apresentou um balanço da sua gestão, saudando os feitos de seu governo em diferentes setores, como finanças, saúde e educação. Segundo Leite, os “aspirantes” ao cargo de governador podem “discutir com as palavras, mas não com os números”.

Entre as realizações, Leite destacou os resultados na educação, como o pagamento em dia dos professores, a ampliação do número de estudantes no ensino integral, passando de 5 mil alunos para 50 mil em 2026, e as reformas na infraestrutura escolar, a exemplo das obras no Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, e no Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 29 minutos

Deputada do PL faz blackface na Alesp para criticar Erika Hilton

Erika Hilton foi eleita presidente da Comissão da Mulher da Câmara
Política Há 12 horas

CPI do Crime aprova pedido para investigar beneficiários do Master

Comissão rejeita convocar líder do PL e quebrar sigilo de Paulo Guedes
Política Há 17 horas

Mujica receberá título Doutor Honoris Causa da Universidade do ABC

Homenagem póstuma terá presença de Lula e de viúva do uruguaio

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Polícia Legislativa vai investigar vazamento de dados de Vorcaro

Presidente da CPMI do INSS quer a prorrogação das investigações

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Política Há 2 dias

ECA Digital começa a valer nesta terça; confira principais pontos

Legislação busca regular acesso online para proteger crianças e jovens

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
21° Sensação
1.59 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 17 minutos

Câmara aprova pena de prisão de até 40 anos para crime de homicídio vicário
Câmara Há 17 minutos

Câmara aprova aumento de pena para furto, roubo, receptação e latrocínio
Economia Há 17 minutos

Jamais vamos acabar com o seguro-defeso, diz Lula a pescadoras
Política Há 17 minutos

Deputada do PL faz blackface na Alesp para criticar Erika Hilton
Internacional Há 3 horas

Lula vai a Bogotá para Cúpula que deve tratar de tensões na região

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 -0,09%
Euro
R$ 6,02 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 396,575,70 +0,05%
Ibovespa
179,639,90 pts -0.43%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias