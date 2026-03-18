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Polícia Civil afasta hipótese de suicídio da PM Gisele Santana

O marido dela, tenente da PM, foi preso e indiciado por feminicídio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/03/2026 às 14h33

A Polícia Civil de São Paulo afastou a hipótese de suicídio no caso da morte da policial militar Gisele Alves Santana.

Ela foi encontrada com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, no apartamento onde morava com o marido, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Neto.

O Inquérito Policial foi concluído nesta terça-feira (17), e o tenente-coronel foi indiciado por feminicídio e fraude processual.

Há ainda indícios considerados contundentes de que ele fez alteração no local da ocorrência, segundo as investigações. Na manhã desta quarta-feira (18), ele foi preso em sua residência em São José dos Campos (SP).

“A investigações constatou inconsistências significativas quanto à conduta de Geraldo, após o disparo da arma até a formalização da ocorrência, o que compromete a credibilidade da sua versão”, disse o Secretário da Segurança Pública (SSP), Osvaldo Nico Gonçalves, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18).

Ouça mais detalhes na Radioagência Nacional:

“As provas periciais médico-legais analisadas pela polícia técnico-científica indicam a inviabilidade da hipótese de suicídio. Além de apontar indícios de alteração do local do crime”, acrescentou.

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Lesões

Laudos necroscópicos realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) no corpo de Gisele apontaram lesões contundentes na face e na região cervical .

Tais lesões são resultado de pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal , ou seja, causado por unha.

O último laudo tem data de 7 de março, um dia depois da exumação do corpo da vítima .

No entanto, no laudo necroscópico do dia 19 de fevereiro, dia seguinte à morte da policial, já havia menção a lesões na face e no pescoço na lateral direita .

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Gisele Alves Santana foi encontrada morta com tiro na cabeça

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