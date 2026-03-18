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Mujica receberá título Doutor Honoris Causa da Universidade do ABC

Homenagem póstuma terá presença de Lula e de viúva do uruguaio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/03/2026 às 08h07

O ex-presidente do Uruguai e ícone da da esquerda latino-americana José Pepe Mujica, que morreu no ano passado aos 89 anos, receberá o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do ABC (UFABC) .

A cerimônia está marcada para esta quinta-feira (19), no Centro de Formação e Educação Permanente (Cenforpe), em São Bernardo do Campo (SP).

Lucía Topolansky, ex-vice-presidenta do Uruguai e companheira de vida e trajetória política de Mujica, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participam do evento.

A concessão da honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário em junho de 2024, um ano antes da morte de Mujica.

A proposta foi encaminhada pela Associação dos Docentes da UFABC (ADUFABC) e pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC), com ratificação da reitoria.

Reconhecimento

A homenagem, agora póstuma, reconhece a trajetória de Mujica como liderança contemporânea associada à promoção de valores como democracia, diversidade, educação, consciência ética e integração regional.

O título é a mais alta distinção acadêmica concedida por universidades a pessoas que se destacaram nas artes, ciências, educação, política, cultura ou causas humanitárias, contribuindo para o progresso social.

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