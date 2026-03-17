Com apoio do governo do Estado, Porto Alegre abre o circuito brasileiro de skate com o STU National 2026 na orla do Guaíba

Com apoio institucional do governo do Estado, a etapa de Porto Alegre do STU National 2026 começa na próxima sexta-feira (20/3), no trecho 3 da Orla do Guaíba. O evento, que marca a abertura do circuito brasileiro de skate, ocorre em dois períodos: de 20 a 22 e de 28 a 29 de março, reunindo os maiores nomes do país nas modalidades street, park, vert e mini ramp.
O primeiro final de semana concentra as modalidades olímpicas: o street, que simula obstáculos de rua, e o park, focado em velocidade e transições. Já o segundo fim de semana é dedicado ao vert, praticado em grandes rampas (half-pipes) de 90 graus que permitem aéreos de grande altura, e ao mini ramp, uma versão reduzida do vert focada em manobras técnicas de borda.
Programação e Destaques
As competições começam oficialmente na sexta-feira (20/3), a partir de 10h, com as eliminatórias de entrada gratuita (sujeita à lotação). No sábado (21/3), ocorrem as fases classificatórias e semifinais das 13h30 às 18h10. A noite de sábado reserva o STU Superstars, uma exibição com ícones mundiais do vert, incluindo Sandro Dias, que em 2025 realizou o maior drop do mundo no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). A apresentação também conta com nomes como Karen Jonz, Rune Glifberg, Lyn-Z Pastrana, Andy McDonald e Christian Hosoi. As finais de street e park encerram o primeiro ciclo no domingo (22/3), das 14h às 17h55.
A segunda etapa, o Pro Tour STU, inicia na sexta-feira (27/3) com treinos oficiais. As competições de mini ramp e vert ocorrem no sábado (28/3), a partir das 13h40, e as grandes finais no domingo (29/3), entre 15h e 19h. Durante todos os dias do evento, o Palco URB receberá shows musicais à noite para animar o público na orla do Guaíba.
Ingressos e Acesso
Os ingressos, com classificação etária livre, dão acesso às arquibancadas e às áreas comuns (ativações, praça de alimentação e feira URB). Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos, sendo que o ingresso solidário exige a doação de 1kg de alimento não perecível. O acesso é feito via QR Code (não serão aceitos prints ou versões impressas).
Eliminatórias (20/3): link para acesso gratuito
Semifinais (21/3): link de compra
Finais (22/3): link de compra
Seminfinais Pro Tour STU Porto Alegre Vert e Mini Ramp Pro Attack (28/3): link para acesso gratuito
Finais Pro Tour STU Porto Alegre Vert e Mini Ramp Pro Attack (29/3): link para acesso gratuito
Informações à Imprensa
Jornalistas interessados na cobertura podem se credenciar até quinta-feira (19/3). Na mesma data, às 11h, haverá uma coletiva de imprensa no complexo de skate da Orla com os atletas Sandro Dias, Kalani Konig, Yndiara Asp, João Lucas Alves, Maria Lúcia e o paraskatista Tony Alves, além da recepção aos STU Superstars. Durante a coletiva, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans irá representar o governo do Estado.
Texto: Thales Moreira/Secom
Edição: Anderson Machado/Secom