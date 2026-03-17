Quarta, 18 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com apoio do governo do Estado, Porto Alegre abre o circuito brasileiro de skate com o STU National 2026 na orla do Guaíba

Com apoio institucional do governo do Estado, a etapa de Porto Alegre do STU National 2026 começa na próxima sexta-feira (20/3), no trecho 3 da Orl...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/03/2026 às 17h54
Com apoio do governo do Estado, Porto Alegre abre o circuito brasileiro de skate com o STU National 2026 na orla do Guaíba
Etapa de Porto Alegre coloca o Rio Grande do Sul no mapa do skate profissional do país [foto março/2025] -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom

Com apoio institucional do governo do Estado, a etapa de Porto Alegre do STU National 2026 começa na próxima sexta-feira (20/3), no trecho 3 da Orla do Guaíba. O evento, que marca a abertura do circuito brasileiro de skate, ocorre em dois períodos: de 20 a 22 e de 28 a 29 de março, reunindo os maiores nomes do país nas modalidades street, park, vert e mini ramp.

O primeiro final de semana concentra as modalidades olímpicas: o street, que simula obstáculos de rua, e o park, focado em velocidade e transições. Já o segundo fim de semana é dedicado ao vert, praticado em grandes rampas (half-pipes) de 90 graus que permitem aéreos de grande altura, e ao mini ramp, uma versão reduzida do vert focada em manobras técnicas de borda.

Além dos atletas, evento também traz nomes consagrados do esporte no STU Superstars [foto março/2025] -Foto: Arquivo Ascom SEL
Além dos atletas, evento também traz nomes consagrados do esporte no STU Superstars [foto março/2025] -Foto: Arquivo Ascom SEL

Programação e Destaques

As competições começam oficialmente na sexta-feira (20/3), a partir de 10h, com as eliminatórias de entrada gratuita (sujeita à lotação). No sábado (21/3), ocorrem as fases classificatórias e semifinais das 13h30 às 18h10. A noite de sábado reserva o STU Superstars, uma exibição com ícones mundiais do vert, incluindo Sandro Dias, que em 2025 realizou o maior drop do mundo no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). A apresentação também conta com nomes como Karen Jonz, Rune Glifberg, Lyn-Z Pastrana, Andy McDonald e Christian Hosoi. As finais de street e park encerram o primeiro ciclo no domingo (22/3), das 14h às 17h55.

A segunda etapa, o Pro Tour STU, inicia na sexta-feira (27/3) com treinos oficiais. As competições de mini ramp e vert ocorrem no sábado (28/3), a partir das 13h40, e as grandes finais no domingo (29/3), entre 15h e 19h. Durante todos os dias do evento, o Palco URB receberá shows musicais à noite para animar o público na orla do Guaíba.

O paulista Sandro Dias, conhecido como “Mineirinho”, fez história ao descer a rampa do Caff [foto setembro/2025] -Foto: Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
O paulista Sandro Dias, conhecido como “Mineirinho”, fez história ao descer a rampa do Caff [foto setembro/2025] -Foto: Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ingressos e Acesso

Os ingressos, com classificação etária livre, dão acesso às arquibancadas e às áreas comuns (ativações, praça de alimentação e feira URB). Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos, sendo que o ingresso solidário exige a doação de 1kg de alimento não perecível. O acesso é feito via QR Code (não serão aceitos prints ou versões impressas).

Ao descer de uma altura de 70 metros do Caff, Sandro superou recorde anterior de maior drop em uma rampa [foto setembro/2025] -Foto: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Ao descer de uma altura de 70 metros do Caff, Sandro superou recorde anterior de maior drop em uma rampa [foto setembro/2025] -Foto: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Informações à Imprensa

Jornalistas interessados na cobertura podem se credenciar até quinta-feira (19/3). Na mesma data, às 11h, haverá uma coletiva de imprensa no complexo de skate da Orla com os atletas Sandro Dias, Kalani Konig, Yndiara Asp, João Lucas Alves, Maria Lúcia e o paraskatista Tony Alves, além da recepção aos STU Superstars. Durante a coletiva, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans irá representar o governo do Estado.

Em 2025, STU levou quase 70 mil pessoas à Orla do Guaíba nos dois finais de semana de competições [foto março/2025] -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom
Em 2025, STU levou quase 70 mil pessoas à Orla do Guaíba nos dois finais de semana de competições [foto março/2025] -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom

Texto: Thales Moreira/Secom
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Associação Cultural Axé Dendê
Esportes Há 11 horas

Associação Cultural Axé Dendê planta árvores em Paracatu-MG

Ação do Projeto Biriba une capoeira, cultura afro-brasileira e preservação ambiental em atividade aberta à comunidade.
Esportes Há 11 horas

Basquete: Brasil fica fora do Mundial feminino após revés contra China

Seleção perde vaga para a República Tcheca nos critérios de desempate

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 1 dia

Na Mesa com Datena entrevista Craque Neto nesta terça na TV Brasil

Programa semanal de entrevistas vai ao ar às 21h

 Chapadinhas de Endorfina
Esportes Há 1 dia

Dove leva Treinão para Belo Horizonte pela primeira vez

Com a expectativa de receber 1.000 pessoas, a categoria de desodorantes da marca celebra o lançamento de nova fórmula e fragrâncias de sua linha de...
Esportes Há 1 dia

Ancelotti investe em estreantes em penúltima convocação antes da Copa

Técnico priorizou jogadores que estão com 100% de capacidade física

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
20° Sensação
0.74 km/h Vento
99% Umidade
80% (0.83mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h48 Pôr do sol
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
34° 19°
Domingo
36° 21°
Segunda
38° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova medidas para coibir "golpe do falso advogado
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que obriga companhias aéreas a dar assistência a familiares de vítimas de acidentes
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova regime de urgência para 12 projetos de lei
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que regulamenta percentual de cacau em chocolates
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova autorização para estabelecimento comercial divulgar imagens de pessoas flagradas cometendo crime

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,09%
Euro
R$ 6,00 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 408,066,20 -0,77%
Ibovespa
180,409,73 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6978 (17/03/26)
09
10
26
44
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3638 (17/03/26)
02
03
06
07
08
10
11
13
15
18
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias