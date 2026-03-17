Com apoio do governo do Estado, Porto Alegre abre o circuito brasileiro de skate com o STU National 2026 na orla do Guaíba

Com apoio institucional do governo do Estado, a etapa de Porto Alegre do STU National 2026 começa na próxima sexta-feira (20/3), no trecho 3 da Orla do Guaíba. O evento, que marca a abertura do circuito brasileiro de skate, ocorre em dois períodos: de 20 a 22 e de 28 a 29 de março, reunindo os maiores nomes do país nas modalidades street, park, vert e mini ramp.

O primeiro final de semana concentra as modalidades olímpicas: o street, que simula obstáculos de rua, e o park, focado em velocidade e transições. Já o segundo fim de semana é dedicado ao vert, praticado em grandes rampas (half-pipes) de 90 graus que permitem aéreos de grande altura, e ao mini ramp, uma versão reduzida do vert focada em manobras técnicas de borda.

Além dos atletas, evento também traz nomes consagrados do esporte no STU Superstars [foto março/2025] -Foto: Arquivo Ascom SEL

Programação e Destaques

As competições começam oficialmente na sexta-feira (20/3), a partir de 10h, com as eliminatórias de entrada gratuita (sujeita à lotação). No sábado (21/3), ocorrem as fases classificatórias e semifinais das 13h30 às 18h10. A noite de sábado reserva o STU Superstars, uma exibição com ícones mundiais do vert, incluindo Sandro Dias, que em 2025 realizou o maior drop do mundo no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). A apresentação também conta com nomes como Karen Jonz, Rune Glifberg, Lyn-Z Pastrana, Andy McDonald e Christian Hosoi. As finais de street e park encerram o primeiro ciclo no domingo (22/3), das 14h às 17h55.

A segunda etapa, o Pro Tour STU, inicia na sexta-feira (27/3) com treinos oficiais. As competições de mini ramp e vert ocorrem no sábado (28/3), a partir das 13h40, e as grandes finais no domingo (29/3), entre 15h e 19h. Durante todos os dias do evento, o Palco URB receberá shows musicais à noite para animar o público na orla do Guaíba.

O paulista Sandro Dias, conhecido como “Mineirinho”, fez história ao descer a rampa do Caff [foto setembro/2025] -Foto: Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ingressos e Acesso

Os ingressos, com classificação etária livre, dão acesso às arquibancadas e às áreas comuns (ativações, praça de alimentação e feira URB). Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos, sendo que o ingresso solidário exige a doação de 1kg de alimento não perecível. O acesso é feito via QR Code (não serão aceitos prints ou versões impressas).

Ao descer de uma altura de 70 metros do Caff, Sandro superou recorde anterior de maior drop em uma rampa [foto setembro/2025] -Foto: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Informações à Imprensa

Jornalistas interessados na cobertura podem se credenciar até quinta-feira (19/3). Na mesma data, às 11h, haverá uma coletiva de imprensa no complexo de skate da Orla com os atletas Sandro Dias, Kalani Konig, Yndiara Asp, João Lucas Alves, Maria Lúcia e o paraskatista Tony Alves, além da recepção aos STU Superstars. Durante a coletiva, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans irá representar o governo do Estado.

Em 2025, STU levou quase 70 mil pessoas à Orla do Guaíba nos dois finais de semana de competições [foto março/2025] -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom