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Museu Entomológico de Caçador aproxima Epagri da comunidade, educa sobre a natureza e qualifica profissionais

Vera Scapin (à esquerda) e Janaína dos Santos atendem os visitantes no museu da Epagri em Caçador (Foto: Pablo Gomes/Epagri)A Epagri ultrapassa os ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
17/03/2026 às 14h48
Museu Entomológico de Caçador aproxima Epagri da comunidade, educa sobre a natureza e qualifica profissionais
Foto: Reprodução/Secom SC

Vera Scapin (à esquerda) e Janaína dos Santos atendem os visitantes no museu da Epagri em Caçador (Foto: Pablo Gomes/Epagri)

A Epagri ultrapassa os limites da pesquisa agropecuária, da extensão rural e do ensino agrotécnico e aproxima-se cada vez mais do cidadão catarinense por meio de ações que o levam para dentro da Empresa. Uma destas iniciativas consolida-se como referência há quase meio século em uma das principais unidades da instituição. O  Museu Entomológico da Estação Experimental de Caçador , no Meio-Oeste de Santa Catarina, tem 46 anos e reúne mais de 12 mil exemplares da fauna brasileira, como aranhas, escorpiões,  insetos , borboletas, bicho-pau, serpentes e vários outros animais. 

É o segundo maior acervo do gênero no Estado, atrás apenas do  Museu Fritz Plaumann , localizado no município de Seara, no Oeste, e que conta com 80 mil exemplares de 17 mil espécies diferentes. O museu de Caçador não é apenas uma exposição.  Trata-se de um espaço educativo e de qualificação profissional . Só no ano passado, mais de mil pessoas prestigiaram o local.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

No âmbito educacional, os visitantes, principalmente estudantes e produtores rurais, são orientados acerca da importância dos animais na natureza, quais podem ser peçonhentos, venenosos e transmissores de doenças, quais podem ser pragas na agricultura e até quais são benéficos. Em 2025, o espaço recebeu alunos de 33 escolas e duas universidades.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Já no âmbito profissional, o museu capacita trabalhadores como bombeiros militares e policiais ambientais para que possam atuar com conhecimento e segurança em ocorrências envolvendo estes animais. “Os insetos são os animais mais diversos do planeta Terra e representam mais de 70% de todas as espécies de seres vivos. Apenas 10% dos insetos são pragas, portanto, a maioria deles possui um papel muito importante na natureza”, diz Janaína Pereira dos Santos, engenheira-agrônoma e pesquisadora em Entomologia. Janaína atua no museu da Epagri junto com a colega Vera Lucia Vieira Scapin, operária de campo na  Estação Experimental de Caçador .

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Serviço

O Museu Entomológico da Epagri fica dentro da Estação Experimental de Caçador, localizada na Rua Abilio Franco, 1500, bairro Bom Sucesso. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. As visitas são gratuitas e podem ser agendadas pelo telefone (49) 3561-6824 ou pelo e-mail  [email protected]

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

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