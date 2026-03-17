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Nexxera debate impacto da duplicata eletrônica no ERP Summit

Empresa leva ao evento a discussão sobre como a duplicata escritural pode fortalecer a infraestrutura de dados, confiança e crédito nas cadeias de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/03/2026 às 09h48
Nexxera debate impacto da duplicata eletrônica no ERP Summit
Bruna Roth

8ª edição do ERP Summit Brasil acontece nos dias 17 e 18 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo especialistas e empresas para debater inovação, integração de sistemas e transformação digital no ambiente corporativo. Entre as empresas participantes da programação está a Nexxera, empresa que fornece um ecossistema de serviços financeiros, supply chain e crédito no Brasil, que levará ao evento a discussão sobre o impacto da obrigatoriedade da duplicata escritural, prevista para 2026, e seu papel na estruturação de uma nova infraestrutura de confiança e crédito nas cadeias de negócios.

Para Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera, o evento é um espaço fundamental para ampliar o diálogo sobre gestão e tecnologia. "Os sistemas de gestão passaram a ocupar um papel central na operação financeira das companhias, conectando processos comerciais, financeiros e operacionais. Nosso papel é justamente conectar ERPs, registradoras, instituições financeiras, clientes e fornecedores em um mesmo ecossistema, permitindo que essas integrações ocorram de forma estruturada e escalável", afirma.

A obrigatoriedade do registro das duplicatas escriturais foi estabelecida pela Resolução nº 339/23 do Banco Central, que dispõe sobre emissão, registro, depósito centralizado e negociação desses títulos. A medida, que entra em vigor em 2026, busca modernizar a infraestrutura de registro e negociação de recebíveis no país, fortalecendo a rastreabilidade, a autenticidade e a segurança jurídica das operações comerciais.

Segundo o executivo, o valor da mudança não está apenas na regulação, mas na capacidade de integrar essa nova estrutura de dados aos sistemas que fazem parte da operação das empresas. "A duplicata escritural é um marco regulatório importante porque cria uma infraestrutura mais estruturada e confiável de registro das operações comerciais. Isso abre espaço para uma evolução na forma como o crédito é estruturado no país", explica Silva.

"É nesse ponto que entra o papel da Nexxera, com foco em conectar ERPs, registradoras, instituições financeiras, sacados e sacadores para que essa informação circule de forma eficiente e possa ser usada para ampliar acesso a crédito, melhorar a gestão de recebíveis e dar mais previsibilidade financeira às empresas", acrescenta.

Infraestrutura para sistemas de gestão

A integração entre plataformas financeiras e sistemas de gestão possibilita que as empresas tenham maior previsibilidade de recebíveis, redução de riscos operacionais e mais segurança na cessão de crédito. Nesse contexto, plataformas como a da Nexxera atuam como uma infraestrutura de conexão entre diferentes participantes do ecossistema financeiro e empresarial.

Ao integrar dados comerciais, financeiros e de crédito em um mesmo ambiente, essas plataformas ajudam a reduzir fricções históricas no acesso ao financiamento e permitem que processos financeiros ocorram de forma mais automatizada. Isso abre espaço para modelos mais estruturados de financiamento das cadeias produtivas, como operações de antecipação de recebíveis e supply chain finance.

"A tendência é que os sistemas de gestão se consolidem cada vez mais como pontos centrais de integração entre empresas e o mercado financeiro. Com a duplicata escritural e o avanço das integrações tecnológicas, os ERPs passam a ter um papel mais ativo na gestão financeira das empresas", avalia Silva.

Além das mudanças regulatórias, o tema aponta para uma evolução na forma como as empresas estruturam suas relações comerciais e financeiras. "Quando compradores, fornecedores, sistemas de gestão e instituições financeiras operam a partir de uma base comum de informações, surgem novas possibilidades de estruturar liquidez e financiamento dentro da própria cadeia produtiva. Isso permite alongar prazos de pagamento para quem compra e viabilizar a antecipação de recebíveis para quem vende, sem gerar desequilíbrios entre as pontas", detalha o presidente da Nexxera.

Durante a palestra marcada para o dia 17 de março, às 11h30, no Palco Gestão, Edson Silva abordará como a duplicata eletrônica pode ajudar as empresas a lidarem com os impactos das mudanças trazidas pela reforma tributária e pelo modelo de Split Fiscal. Segundo ele, a nova estrutura de registro e rastreabilidade dos recebíveis tende a ganhar ainda mais relevância em um cenário em que os fluxos financeiros e tributários passam a ser mais integrados e monitorados.

"A duplicata não deve ser vista apenas como uma obrigação regulatória, mas como uma oportunidade estratégica. Ela cria uma nova base de confiança e rastreabilidade, que pode ser usada para fortalecer o acesso a crédito e criar novas possibilidades de financiamento dentro das cadeias produtivas", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nexxera.com/﻿

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