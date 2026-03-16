Dove leva Treinão para Belo Horizonte pela primeira vez

No dia 28 de março (sábado), a categoria de desodorantes de Dove e a plataforma de mídia Chapadinhas de Endorfina realizam, pela primeira vez, o Treinão em Belo Horizonte. O evento acontece no Parque do Palácio e deve reunir cerca de 1.000 mulheres para uma manhã de atividades físicas, bem-estar e autocuidado.

Durante a iniciativa, a marca celebra o lançamento das novas fragrâncias e da fórmula da linha de aerossol de Dove, que conta com ativos de skincare, como sérum pró-ceramidas e ácido hialurônico, desenvolvidos para hidratar e reparar a pele das axilas desde o primeiro uso.

"Ao incentivar as mulheres a se movimentarem, também ampliamos a conversa sobre cuidado com o corpo de forma completa. As axilas são uma região sensível, exposta ao atrito das roupas e à depilação frequente, e também merecem uma rotina de skincare específica", afirma Mariana Krause, gerente de marketing de Dove Desodorantes. "Nossa presença no Treinão contribui para renovar o posicionamento da categoria e aproximar ainda mais Dove da rotina das consumidoras, por meio de experiências reais e memoráveis", completa.

Durante o evento, as participantes terão acesso a aulas de dança, yoga, corrida e outras modalidades esportivas. Com o apoio de Dove, o Treinão contará ainda com ativações especiais e kits personalizados, incentivando a troca entre as participantes e fortalecendo a experiência coletiva.

"O Treinão Chapadinhas de Endorfina já percorreu diferentes cidades do país com Dove Desodorantes, e estar pela primeira vez em Belo Horizonte é um presente para a nossa comunidade. Esse encontro só poderia acontecer com uma marca que, há tanto tempo, promove conversas importantes sobre autoestima feminina", destaca Marcela Ceribelli, CEO e fundadora da Obvious e do Chapadinhas de Endorfina.

Antes de chegar à capital mineira, o Treinão passou por cidades como Salvador, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro e Belém, reunindo milhares de mulheres em experiências que incentivam o movimento e o bem-estar em diferentes regiões do país.

Evento: Treinão em Belo Horizonte

Data: 28 de março, sábado

Local: Parque do Palácio – Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras – Portaria 2 – Belo Horizonte (MG)

Horário: 8h às 14h (abertura dos portões às 7h)

Classificação livre

Entrada mediante apresentação de ingresso – Valor: R$ 227,90 (inteira) e R$ 113,95 (meia-entrada)