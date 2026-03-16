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Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial

Mineiro conquista cinco medalhas na etapa italiana do World Series

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/03/2026 às 00h21

A seleção brasileira de natação paralímpica está na Europa para dois eventos do World Series, o circuito mundial da modalidade. Neste domingo (15), chegou ao fim a participação na etapa de Lignano Sabbiadoro (Itália). Foram dez medalhas conquistadas, cinco delas por Gabriel Araújo, o Gabrielzinho.

O nadador da classe S2 - a segunda de maior comprometimento físico-motor - obteve dois ouros, duas pratas e um bronze. No último dia, o mineiro de 23 anos ficou com a segunda posição dos 50 metros borboleta. O multicampeão mundial e paralímpico nasceu com focomelia, que impede a formação completa de braços e pernas.

No World Series, como as disputas reúnem diferentes classes, a definição de medalhas se dá por meio de um índice técnico de competição (ITC). Quanto mais próximo o tempo estiver do recorde mundial da categoria que o nadador pertence, maior a pontuação. Se for igual ao recorde, o atleta obtém exatos 1000 pontos. Caso a marca seja quebrada, o ITC do novo recordista será acima de 1000.

Na prova deste domingo, o ITC de Gabrielzinho foi de 908 pontos, após cruzar a piscina em 54s68. O ucraniano Andrii Trusov, da classe S7 (intermediária entre aquelas para nadadores com deficiências físico-motoras), finalizou os 50 metros em 30s42 e alcançou 948 pontos, garantindo o ouro.

Além da prata nos 50m borboleta, Gabrielzinho venceu os 50m costas e os 150m medley, foi prata nos 200m livre e bronze nos 100m livre. As demais medalhas vieram com as paulistas Beatriz Flausino (ouro e bronze), Alessandra Oliveira (dois bronzes) e Mariana Ribeiro (prata). O Brasil foi representado em Lignano Sabbiadoro por sete nadadores.

A próxima etapa do World Series ocorre em Barcelona, de quinta-feira (19) a domingo (22). Dos atletas que estão na Itália, somente Gabrielzinho e o carioca Thomaz Matera, da classe S11 (cego total), retornam ao Brasil. Os demais seguem para a Espanha.

O circuito mundial de natação paralímpica tem nove etapas ao longo da temporada. A italiana foi a segunda do ano - a primeira ocorreu em Gold Coast (Austrália). Depois de Barcelona, as disputas estão agendadas para Paris (França), Berlim (Alemanha), Fuji-Shizuoka (Japão), Guadalajara (México), Lima (Peru) e Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).

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