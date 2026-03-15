Segunda, 16 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Artistas do hip hop podem enviar poemas contra machismo para coletânea

Serão selecionadas 50 poesias; Inscrições podem ser feitas até dia 23

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/03/2026 às 15h57
Artistas do hip hop podem enviar poemas contra machismo para coletânea
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Poesias inéditas que protestem contra o machismo e abordem a conscientização no enfrentamento à violência contra a mulher podem ser enviadas por artistas de todo o Brasil para o livro coletivo Hip-Hop pelo Fim do Feminicídio .

As inscrições estão abertas até o dia 23 . Serão selecionados 50 textos que serão publicados no livro a ser lançado no dia 30 de maio.

De acordo com a educadora popular Eulla Yaá, uma das organizadoras da iniciativa, a circulação da publicação será nacional. A ideia, segundo ela, é motivar as linguagens e potências do hip hop como forma de denúncia, resistência e valorização da vida das mulheres.

Eulla ressaltou que podem participar pessoas de todas as idades e terão prioridade na publicação os trabalhos de mulheres cis, trans e travestis . A iniciativa é do Instituto Periferia Livre em parceria com o Instituto transforma, Núcleo de Estudos, Organização e Difusão do Conhecimento em Literatura Marginal (Neolim) e a Frente Nacional de Mulheres no Hip- Hop DF.

“Cada pessoa pode enviar uma poesia de autoria própria e sem uso de inteligência artificial”, disse a organizadora. Ela defendeu que a arte também é uma forma de luta contra o feminicídio , com significado de prevenção e de conscientização. As inscrições devem ser feitas pelo formulário online , onde também é feito o envio do poema.

Segundo as entidades, a coletânea pretende reunir produções artísticas que contemplem estéticas, linguagens e potências do hip hop como ferramenta de denúncia, resistência e enfrentamento às violências de gênero.

O Instituto Periferia Livre, que também é responsável pela Casa da Mulher no Hip Hop do Distrito Federal, oferece cursos e oficinas profissionalizantes, além de apoio psicológico e orientação jurídica. O livro faz parte desse trabalho de sensibilização.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 7 horas

Entidades repudiam ataques a jornalistas que cobrem Bolsonaro

Fenaj, Abraji e Sindicato do DF pedem proteção a profissionais

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 10 horas

Entidades pedem proteção a jornalistas que cobrem doença de Bolsonaro

Fenaj, Abraji e Sindicato dos Jornalistas repudiam agressões

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Missa relembra os oito anos do assassinato de Marielle e Anderson

Ato foi celebrado no Rio de Janeiro
Direitos Humanos Há 2 dias

Brasil participa de maior reunião da ONU sobre direitos das mulheres

Para ativista, sociedade ainda não assimilou marco legal sobre o tema

 © Wellyngton Souza/Sesp-MT
Direitos Humanos Há 3 dias

EUA investigam 60 países por omissão no combate ao trabalho escravo

Ustr apura se eventuais omissões afetam interesses comerciais dos EUA

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
23° Sensação
1.04 km/h Vento
53% Umidade
20% (0.31mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Terça
35° 19°
Quarta
34° 18°
Quinta
25° 19°
Sexta
35° 18°
Sábado
36° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 4 horas

Gabrielzinho lidera natação paralímpica do Brasil no circuito mundial
Esportes Há 4 horas

Neymar passa em branco na véspera de última convocação antes da Copa
Emenda Parlamentar Há 6 horas

Vista Gaúcha recebe pouco mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Trânsito Há 6 horas

Veículo capota e condutor fica preso as ferragens em Barra do Guarita
Direitos Humanos Há 6 horas

Entidades repudiam ataques a jornalistas que cobrem Bolsonaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,01%
Euro
R$ 6,08 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,828,06 +3,14%
Ibovespa
177,653,31 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6976 (14/03/26)
04
24
25
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3636 (14/03/26)
01
02
03
04
05
06
12
13
15
16
17
18
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2899 (13/03/26)
23
26
27
29
31
37
49
52
55
58
61
71
74
79
82
88
89
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2936 (13/03/26)
03
13
21
23
24
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias