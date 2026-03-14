Domingo, 15 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China

Brasileiro abre 3 sets a 1, mas leva virada do francês Félix Lebrun

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/03/2026 às 17h57

Não deu para Hugo Calderano no WTT Champions de Chongqing (China). Neste sábado (14), o carioca foi superado pelo francês Félix Lebrun nas quartas da final da competição, que é voltada aos 32 melhores atletas do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês).

Triunfo do europeu por 4 sets a 3, parciais de 10/12, 11/9, 10/12, 10/12, 11/8, 13/11 e 13/11, em uma hora e dois minutos de partida.

Foi a sétima vez que Hugo e Lebrun se enfrentaram, sendo a quarta vitória do francês, sexto colocado do ranking da ITTF, contra três do brasileiro, número 4 do mundo.

O jogo mais marcante entre eles valeu a medalha de bronze na Olimpíada de Paris (França), em 2024, com triunfo do mesatenista anfitrião.

No encontro deste sábado, o carioca abriu 3 sets a 1 e teve três match points (quando o jogador fica a um ponto de ganhar a partida) a favor, mas sucumbiu à reação do adversário.

Em uma das semifinais da competição em Chongqing, Lebrun encara o japonês Sora Matsushima (8º do ranking). Também mesatenista do Japão, Tomokazu Harimoto (5º), duela com o chinês Wen Ruibo (27º) no outro confronto valendo vaga na final.

A chave feminina teve participação da paulista Bruna Takahashi, número 22 do ranking da ITTF entre as mulheres. Ela estreou com vitória sobre Jian Zeng (33ª), de Singapura, mas foi eliminada nas oitavas de final pela chinesa Man Kuai, 5º do mundo, na última quarta-feira (11).

Os torneios WTT Champions estão no segundo nível de importância no circuito mundial de tênis de mesa, que é organizado pela World Table Tennis (WTT), atrás apenas dos WTT Grand Smashes, que são os quatro maiores eventos da temporada, equivalentes aos Grand Slams do tênis "de quadra".

O primeiro Grand Smash de 2026 foi em Singapura, em fevereiro. O próximo será entre 26 de junho e 5 de julho, em Los Angeles (Estados Unidos).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 10 horas

Cruzeiro derrota Atlético-MG em clássico pelo Brasileirão Feminino

Vingadoras abrem o placar, mas cedem a virada e seguem sem ganhar
Esportes Há 12 horas

Esqui brasileiro mira 2ª medalha paralímpica em adeus a Milão-Cortina

Seis atletas do país competem nos 20 km, última prova da Paralimpíada
Esportes Há 13 horas

Seleção feminina de basquete enfrenta o Mali no Pré-Mundial

Derrota para tchecas obriga Brasil a bater africanas para seguir vivo
Esportes Há 1 dia

CBF define datas e horários dos jogos da 4ª fase da Copa do Brasil

Jogos únicas começam na próxima terça e seguem ate quinta-feira (19)

 © Arte/Agência Brasil
Esportes Há 2 dias

TV Brasil transmite amanhã jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro

Emissora pública inicia jornada esportiva a partir das 15h45min

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.78 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h35 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Segunda
37° 18°
Terça
36° 19°
Quarta
36° 22°
Quinta
37° 19°
Sexta
35° 20°
Últimas notícias
Esportes Há 9 horas

Cruzeiro derrota Atlético-MG em clássico pelo Brasileirão Feminino
Justiça Há 11 horas

Moraes autoriza transferência de condenados no caso Marielle para RJ
Esportes Há 11 horas

Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China
Esportes Há 12 horas

Esqui brasileiro mira 2ª medalha paralímpica em adeus a Milão-Cortina
Esportes Há 13 horas

Seleção feminina de basquete enfrenta o Mali no Pré-Mundial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,01%
Euro
R$ 6,08 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,577,57 +0,10%
Ibovespa
177,653,31 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6976 (14/03/26)
04
24
25
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3636 (14/03/26)
01
02
03
04
05
06
12
13
15
16
17
18
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2899 (13/03/26)
23
26
27
29
31
37
49
52
55
58
61
71
74
79
82
88
89
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2936 (13/03/26)
03
13
21
23
24
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias