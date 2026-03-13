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Empreendedorismo jovem e turismo cívico estão na pauta da CE

AComissão de Educação e Cultura (CE) agendou reunião para a terça-feira (17), às 10h, para votar oito itens. O primeiro da pauta trata do empreende...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
13/03/2026 às 18h43
Empreendedorismo jovem e turismo cívico estão na pauta da CE
Ensino de empreendedorismo nas escolas é tema de um dos projetos na Comissão de Educação - Foto: José Fernando Ogura/Secom-Prefeitura de Curitiba

AComissão de Educação e Cultura (CE) agendou reunião para a terça-feira (17), às 10h, para votar oito itens. O primeiro da pauta trata do empreendedorismo jovem (PLs 4.269 e 4.437 /2021).

Os dois projetos do senador Rogério Carvalho (PT-SE) tramitam juntos. O PL 4.269 cria um programa de incentivo ao empreendedorismo nas escolas públicas — a ideia é que estudantes aprendam noções de negócios, gestão e inovação. O PL 4.437 altera o Estatuto da Juventude para incluir o empreendedorismo como um direito formal dos jovens. A relatora é a senadora Teresa Leitão (PT-PE), presidente da CE.

Com relatoria do senador Marcos Pontes (PL-SP), o PL 899/2024 , do senador Carlos Viana (Podemos-MG), regula a avaliação de aprendizagem de estudantes que ficam afastados da escola por razões de saúde, gravidez, pós-parto ou amamentação.

Outro projeto previsto, do senador Izalci Lucas (PL-DF), permite que visitas a locais de interesse histórico, cultural e cívico — museus, monumentos, sítios históricos — sejam contadas como horas letivas na educação básica PL 3.903/2020 . A relatora é a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Já o PL 3.347/2025 , do senador Zequinha Marinho (PL-PA), propõe que o Programa Luz na Amazônia seja reconhecido oficialmente como manifestação da cultura nacional. A proposta é relatada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Na pauta da CE, também constam itens sobre: um Mês de Conscientização sobre o Transtorno de Personalidade Borderline ( PL 2.480/2021 ); informações sobre prevenção do câncer de próstata ( PL 87/2025 ); audiência pública para debater a Síndrome de Prader-Willi ( REQ 15/2026 ); e audiência pública sobre o Dia Nacional da Xilogravura ( REQ 16/2026 ).

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