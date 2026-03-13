Domingo, 15 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

EUA investigam 60 países por omissão no combate ao trabalho escravo

Ustr apura se eventuais omissões afetam interesses comerciais dos EUA

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/03/2026 às 12h38
EUA investigam 60 países por omissão no combate ao trabalho escravo
© Wellyngton Souza/Sesp-MT

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (Ustr, do nome original inglês) anunciou que vai apurar se as medidas que 60 países, incluindo o Brasil, adotam para impedir a exportação de bens supostamente produzidos com o emprego de trabalho forçado são suficientes para evitar a concorrência desleal e eventuais prejuízos às empresas estadunidenses.

“Essas investigações determinarão se os governos estrangeiros tomaram medidas suficientes para proibir a importação de produtos fabricados com trabalho forçado e como a falha em erradicar essas práticas abomináveis impacta os trabalhadores e as empresas americanas”, afirmou o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, em um comunicado que o Ustr divulgou nesta quinta-feira (12).

Entre as nações investigadas estão 60 dos maiores parceiros comerciais dos EUA: China; União Europeia; México; Canadá; Israel; Reino Unido e Emirados Árabes, entre outros. Na América Latina, a medida atinge, além de Brasil e México, a Argentina; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guatemala; Guiana; Nicarágua; Peru; Uruguai e Venezuela.

“Por muito tempo, trabalhadores e empresas americanas foram forçados a competir com produtores estrangeiros que podem ter uma vantagem de custo artificial obtida com o flagelo do trabalho forçado”, acrescentou Greer, deixando claro que o foco da iniciativa é combater o que as autoridades estadunidenses interpretem como uma prática de concorrência desleal, e não possíveis violações aos direitos humanos.

Vinculada diretamente ao gabinete do presidente dos Estados Unidos, a Ustr é a agência governamental responsável por negociar acordos comerciais com outros países e assessorar o mandatário estadunidense em relação à política comercial. Para começar a apurar se “os atos, políticas e práticas” das 60 economias escrutinadas “são desarrazoados ou discriminatórios e oneram ou restringem o comércio dos EUA”, a agência se vale de uma lei de 1974, que autoriza o representante comercial a instaurar uma investigação por iniciativa própria.

A Seção 301 da Lei de Comércio visa a combater práticas estrangeiras que os EUA julguem desleais e que afetem seus interesses comerciais. Se a USTR determinar que um país investigado não impôs barreiras capazes de impedir a exportação de bens produzidos com o emprego de trabalho análogo à escravidão, a Casa Branca pode aplicar tarifas punitivas ou restrições comerciais contra esses mesmos produtos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o Ustr, autoridades dos 60 países alvos da iniciativa já foram notificados. O escritório realizará audiências em 28 de abril, para ouvir os argumentos dos interessados. Para garantir que suas considerações sejam levadas em conta, as partes interessadas devem enviar comentários por escrito, solicitações para comparecer à audiência, juntamente com um resumo do depoimento, até 15 de abril de 2026.

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com os ministérios do Trabalho e Emprego (MTE) e Público do Trabalho (MPT) e aguarda por suas manifestações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 14 horas

Missa relembra os oito anos do assassinato de Marielle e Anderson

Ato foi celebrado no Rio de Janeiro
Direitos Humanos Há 1 dia

Brasil participa de maior reunião da ONU sobre direitos das mulheres

Para ativista, sociedade ainda não assimilou marco legal sobre o tema
Direitos Humanos Há 2 dias

Entenda como nova lei põe fim a atenuantes para estupro de vulnerável

Especialistas comentam proteção efetiva de vítimas menores de 14 anos

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Coletivo de mulheres quilombolas lança documentário e pede proteção

Entidade alega que pelo menos 100 mulheres vivem sob ameaça no país

 © Lula Marques/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Deputada Erika Hilton processa Ratinho por discurso transfóbico

Em seu programa, apresentador fez declarações preconceituosas

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.78 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h35 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Segunda
37° 18°
Terça
36° 19°
Quarta
36° 22°
Quinta
37° 19°
Sexta
35° 20°
Últimas notícias
Esportes Há 9 horas

Cruzeiro derrota Atlético-MG em clássico pelo Brasileirão Feminino
Justiça Há 11 horas

Moraes autoriza transferência de condenados no caso Marielle para RJ
Esportes Há 11 horas

Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China
Esportes Há 12 horas

Esqui brasileiro mira 2ª medalha paralímpica em adeus a Milão-Cortina
Esportes Há 13 horas

Seleção feminina de basquete enfrenta o Mali no Pré-Mundial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,01%
Euro
R$ 6,08 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,577,57 +0,10%
Ibovespa
177,653,31 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6976 (14/03/26)
04
24
25
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3636 (14/03/26)
01
02
03
04
05
06
12
13
15
16
17
18
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2899 (13/03/26)
23
26
27
29
31
37
49
52
55
58
61
71
74
79
82
88
89
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2936 (13/03/26)
03
13
21
23
24
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias