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Governo do Estado apresenta programas e investimentos do esporte no 1º UVERGS Summit

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), apresentou, na quinta-feira (12/3), em Porto Alegre, programas, investimentos...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/03/2026 às 12h22
Governo do Estado apresenta programas e investimentos do esporte no 1º UVERGS Summit
Nathalia (E) e Carla (D) apresentam ações da SEL, transformando o esporte em cidadania e conscientização -Foto: Ascom SEL

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), apresentou, na quinta-feira (12/3), em Porto Alegre, programas, investimentos e ações voltadas ao desenvolvimento do esporte no Rio Grande do Sul. A apresentação ocorreu durante o 1º UVERGS Summit, encontro que reúne parlamentares e gestores para debater inovação no Legislativo municipal.

A palestra “O poder de transformar vidas” foi ministrada pela diretora do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), Nathalia Lauermann, que representou o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, acompanhada da diretora-adjunta administrativa da SEL, Carla Pretto.

Durante a apresentação, as diretoras destacaram iniciativas da política pública estadual para o setor e refletiram sobre o papel do esporte na sociedade. Segundo elas, a prática esportiva vai além da competição, contribuindo para fortalecer vínculos, estimular a cooperação e promover inclusão social.

Pró-Esporte RS e Bolsa-Atleta

Entre os principais programas apresentados está o Pró-Esporte RS ,mecanismo estadual de incentivo por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). A iniciativa conta com investimento anual de cerca de R$ 35 milhões e já soma mais de R$ 170 milhões aplicados desde 2019, com mais de 800 projetos aprovados em 60 modalidades esportivas.

Outro destaque foi o Bolsa-Atleta , que já beneficiou mais de 900 atletas e técnicos gaúchos, com investimento superior a R$ 9 milhões para apoiar esportistas desde a base até o alto rendimento.

As diretoras também abordaram investimentos em infraestrutura esportiva e ações de ampliação do acesso à prática esportiva em diferentes regiões do Estado. Parte dessas iniciativas está vinculada ao Plano Rio Grande , programa de Estado, liderado pelo governador Eduardo Leite, criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Entre os projetos está a Rede de Ginásios Multiuso para apoio humanitário, que destina R$ 55 milhões para a construção de 15 ginásios esportivos em municípios atingidos pelas enchentes de maio de 2024. Também estão previstos R$ 21,5 milhões para a reestruturação do complexo esportivo do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre.

Atividade em grupo simboliza valores no esporte como união, cooperação e trabalho em equipe -Foto: Ascom SEL
Atividade em grupo simboliza valores no esporte como união, cooperação e trabalho em equipe -Foto: Ascom SEL

Ao final da atividade, as participantes conduziram uma dinâmica com o público, criando um momento de integração e reflexão sobre o papel do esporte no cotidiano. A proposta simbolizou valores como união, cooperação e trabalho em equipe. Durante a atividade, Carla destacou o conceito que chamou de “elo do esporte”, ao lembrar que a prática esportiva conecta pessoas e demonstra que objetivos são alcançados com mais força quando há colaboração.

Para a Nathalia, a apresentação foi uma oportunidade de evidenciar como os programas da secretaria têm ampliado o acesso ao esporte, apoiado atletas e levado investimentos para diferentes regiões do Rio Grande do Sul. “A participação no evento também permitiu fortalecer o diálogo com os municípios, aproximando a secretaria de diversas cidades e expandindo o alcance do esporte. São iniciativas que combinam desenvolvimento esportivo, inclusão social e qualificação da infraestrutura”, concluiu.

Campanha de conscientização

Além da participação nos painéis do evento, a SEL manteve no local um estande institucional com informações sobre programas e projetos da pasta. No espaço, técnicos da secretaria apresentaram iniciativas e dialogaram com o público sobre as políticas públicas do esporte no Estado.

A fotografia apresenta uma instalação de impacto visual para uma campanha de conscientização contra a violência doméstica, organizada pela UVERGS (União dos Vereadores do Rio Grande do Sul). Elementos Principais O Manequim: À direita, há um manequim feminino realista vestindo um vestido de noiva branco rendado. O manequim apresenta marcas que simulam violência física: hematomas roxos ao redor dos olhos e "sangue" escorrendo pelo canto da boca, pescoço e braços. O Banner: À esquerda do manequim, um banner vertical vermelho e branco traz as frases: "DIGA NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER!" e "UVERGS PELA VIDA DAS MULHERES". No rodapé do banner, lê-se: "A LUTA DE UMA É A LUTA DE TODAS!". As Camisetas: Em primeiro plano, sobre uma mesa branca, estão dispostas várias camisetas brancas dobradas. Cada uma exibe, em letras vermelhas, frases que reproduzem abusos psicológicos e ameaças comuns em contextos de violência doméstica, como: "Merece apanhar" "Mulher minha não usa roupa assim" "Você não é nada sem mim!!!" "Só pode estar naqueles dias" Detalhes e Ambiente Cenário: A instalação está montada em um ambiente interno com paredes claras e molduras clássicas (boiseries). Ao fundo, vê-se uma porta de madeira escura e uma arandela de parede acesa, que ilumina o manequim de cima para baixo. Composição: A imagem é organizada para que o olhar do espectador percorra primeiro as frases violentas na mesa, suba para o banner de denúncia e termine no impacto visual do manequim "ferido". Propósito: A cena utiliza o contraste entre o vestido de noiva (símbolo de união e celebração) e os sinais de agressão para chocar e gerar reflexão sobre a violência oculta nas relações.
Espaço institucional promove diálogo sobre políticas públicas do esporte -Foto: Ascom SEL
O estande também abrigou a exposição da campanha "Não Vista Essa Camisa", iniciativa que utiliza o esporte como ferramenta de conscientização no combate à violência contra a mulher. A campanha apresenta camisetas brancas estampadas com frases em vermelho, que reproduzem falas frequentemente utilizadas por agressores em relacionamentos abusivos, como “Olha a roupa que tu vai sair”, “Sem mim tu não é nada”, “Isso é coisa da tua cabeça” e “Se eu não posso, tu também não pode”.

As peças têm o objetivo de estimular a reflexão sobre comportamentos abusivos e reforçar que o esporte é um espaço de promoção do respeito, da igualdade e da conscientização social. Além disso, o público é orientado a utilizar canais de denúncia e atendimento em situações de violência, como o Disque 180, da Central de Atendimento à Mulher; o 190, da Brigada Militar, para emergências; além dos números 181 e 197, destinados a denúncias de segurança pública.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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