Sessão especial vai celebrar o aniversário de Brasília

Plenário também aprovou sessão especial pelo aniversário da Unimar e voto de aplauso para o filme O Agente Secreto - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar o aniversário de 66 anos de Brasília. O requerimento para a homenagem ( RQS 7/2026 ), apresentado pela senadora Leila Barros (PDT-DF), foi aprovado no Plenário nesta quarta-feira (11).

Segundo a senadora, a realização da sessão especial vai permitir “reconhecer a relevância histórica, cultural e arquitetônica da cidade, bem como debater os desafios contemporâneos relacionados ao seu desenvolvimento urbano, social e econômico”.

A data da homenagem ainda será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).

Unimar e O Agente Secreto

O Senado também vai promover uma sessão especial para celebrar os 70 anos da Universidade de Marília (Unimar). O requerimento para a homenagem ( RQS 926/2025 ) foi apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e apoiado por outros senadores. A data da solenidade ainda será marcada pela SGM.

O Plenário ainda aprovou um voto de aplauso para o filmeO Agente Secreto, de Kleber Mendonça, pelas conquistas no prêmio Globo de Ouro. O filme venceu nas categorias melhor filme de língua não inglesa e de melhor ator de filme de drama, com Wagner Moura. O requerimento ( RQS 46/2026 ) foi apresentado pela senadora Leila Barros.