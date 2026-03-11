Quarta, 11 de Março de 2026
Girão inclui informações em pedido de impeachment de Paulo Gonet

O senador Eduardo Girão (NOVO-CE) anunciou nesta quarta (11) um aditamento — a inclusão de informações — ao pedido de impeachment do procurador-ger...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/03/2026 às 18h24
Girão inclui informações em pedido de impeachment de Paulo Gonet
O senador Eduardo Girão (NOVO-CE), autor de pedido de impeachment de Paulo Gonet - Foto: Reprodução/Tv Senado

O senador Eduardo Girão (NOVO-CE) anunciou nesta quarta (11) um aditamento — a inclusão de informações — ao pedido de impeachment do procurador-geral da República, Paulo Gonet, formulado por ele e outros senadores no ano passado. Segundo Girão, o aditamento foi motivado por revelações relacionadas ao caso do Banco Master, envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.

— Agora se sabe, uma revelação recente, que o Vorcaro já sabia da investigação na PGR. Ele acessava os dados antes da prisão, quatro dias antes. A situação está muito mais agravada hoje após o suicídio, na prisão, do Luiz Phillipi Mourão, mais conhecido como o "Sicário" do Vorcaro — afirmou o senador, em pronunciamento por videoconferência durante sessão do Plenário.

Girão também criticou o que chamou de demora das instituições em reagir ao caso e cobrou atuação do Senado em relação às investigações.

A gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente está vendo o povo brasileiro em qualquer lugar, de direita, de esquerda, contra o governo, a favor do governo, escandalizado com a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que é a do Banco Master, e a maior fraude do sistema previdenciário do mundo, que é a do INSS. O Senado não tem o direito de continuar omisso — disse o senador.

