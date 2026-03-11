Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Calderano derrota anfitrião em estreia no WTT Champions, na China

Carioca superou Chen Yuanyu, que o havia derrotado há 12 dias em Smash

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/03/2026 às 18h24

Uma estreia com gosto de revanche. Doze dias após ter sido eliminado pelo chinês Chen Yuanyu nas oitavas de final do Smash de Singapura, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano voltou a ficar frente a frente com o asiático. Mas o resultado nesta quarta-feira (11), foi outro. Número quatro do mundo, avançou às oitavas de final do WTT Champions Chongqing, na China, ao despachar Yuanyu (21º no ranking) por 3 sets a 2, com parciais de 11/8, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/6.

[Post Instagram]

Cabeça de chave número 3, o brasileiro volta a competir na sexta (13), às 9h15 (horário de Brasília). O adversário será o vencedor do duelo entre Shunsuke Togami (20º) e o Tomislav Pucar (30º) desta quinta, ao meio-dia. O torneio tem transmissão ao vivo online no canal da Federação Internacional de Tênis (World Tennis) no YouTube.

Outra representante brasileira na chave de simples em Chongqing é a paulista Bruna Takahashi, que estreou com vitória de virada contra Zeng Jian (Singapura) por 3 sets a 1, na última terça (10). A brasileira (22ª no ranking) terá pela frente nas oitavas a chinesa Kuai Man, atual número cinco do mundo. O embate será nesta quinta (12), a partir das 20h10.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

João Fonseca deixa Indian Wells mais confiante, após embate com Sinner

Carioca foi superado em tie-breaks pelo número 2 do mundo, nas oitavas

 Foto: Ricardo Duarte/Inter
Internacional Há 4 horas

Fora de casa, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Atlético-MG pelo Brasileirão

A equipe finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (11), às 19h.

 Campeonatos AMIKA Kart
Esportes Há 7 horas

Campeonatos de Rental Kart abrem inscrições para março

Campeonatos de Rental Kart organizados pela AMIKA estão com inscrições abertas para a temporada de março em diferentes kartódromos de São Paulo. As...

 -
Esporte e lazer Há 10 horas

Governo do Estado lança edital do Programa RS Seguro Esporte e amplia investimento para R$ 10 milhões em 2026

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), lançou, na terça-feira (10/3), o primeiro edital da edição de 2026 do RS Segu...
Esportes Há 13 horas

Rádio Nacional transmite nesta quarta jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Confronto ocorre pela quinta rodada do Brasileirão no Maracanã

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
68% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

Sessão especial vai celebrar o aniversário de Brasília
Senado Federal Há 11 minutos

Senado confirma adesão do Brasil a acordo para remoção de destroços no mar
Senado Federal Há 11 minutos

Adiado depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Senado Federal Há 11 minutos

Estatuto dos Direitos do Paciente vai a sanção
Justiça Há 11 minutos

Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI do Banco Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,16%
Euro
R$ 5,96 -0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,275,82 +0,62%
Ibovespa
183,969,34 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias