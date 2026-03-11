João Fonseca deixa Indian Wells mais confiante, após embate com Sinner

O tenista brasileiro João Fonseca travou uma batalha equilibrada contra o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner e, embora tenha sido eliminado nas oitavas de final de Indian Wells, saiu de quadra maior do que entrou. Na noite de quarta-feira (10), o carioca de 19 anos, atual 35º do ranking, levou a definição de dois sets para o tie-break , exigindo esforço máximo de Sinner. No primeiro deles, chegou a liderar por 6/3, mas cometeu um erro no forehand (golpe de direita) e acabou superado por 7/6.

Atrás no placar, João manteve o ritmo forte no segundo set. A parcial seguia empatada quando Sinner quebrou o saque do brasileiro e abriu 4 a 2 de vantagem. No game seguinte, o italiano confirmou seu saque e ampliou para 5 a 2. Quando a partida parecia encaminhada para a vitória de Sinner, o brasileiro esbanjou técnica e frieza: diminuiu a desvantagem para 5/4 e depois quebrou o saque de Sinner, igualando novamente o set (5 a 5) para delírio do público que lotou as arquibancadas da quadra principal de Indian Wells. O set terminou empatado em 6 a 6 e na conclusão no tie-break, Sinner fez valer seu favoritismo e ganhou por 7/6 (4).

"Estou muito feliz por ter vencido essa partida", disse o italiano em entrevista ainda na quadra. "João é um talento incrível. Ele estava sacando muito bem. Eu estava tentando ser o mais agressivo possível e essa foi a chave para superar o incrível talento dele".

[Post Instagram]

Na tarde desta quarta (11), João publicou nas redes sociais que se sente mais confiante após a campanha em Indian Wells.

“Semana bem positiva aqui em Indian Wells, voltando a competir bem e jogando um tênis que me deixa confiante para a temporada. Obrigado pela torcida e seguimos trabalhando, melhorando e acreditando no processo”, disse o carioca.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Antes de encarar Sinner, João Fonseca somou três vitórias em Indian Wells, duas delas contra adversários mais experientes que ele e com melhor colocação no ranking, como o russo Karen Kashanov (16º) e o norte-americano Tommy Paul (24º).

O próximo compromisso do carioca é o Masters 1000 de Miami, que começa no próximo domingo (15).

Luisa Stefani segue nas duplas mistas

A paulista Luisa Stefani estreia ao lado do argentino Marcelo Arévalo às 20h10 (horário de Brasília) nas oitavas de final das duplas mistas. Eles enfrentarão a parceria da australiana Ellen Perez com o alemão Kevin Krawietz.

Na noite de quarta (10), a parceria de Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski foi eliminada nas quartas de final das duplas femininas. Elas perderam para a norte-americana Nicole Melichar-Martinez e a espanhola Cristina Bucsa, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(3), 3/6, e 10/8.